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الأهلي يدرس شكوى استاد القاهرة لرئيس الوزراء

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الأهلي يدرس شكوى استاد القاهرة لرئيس الوزراء الأهلي يدرس شكوى استاد القاهرة لرئيس الوزراء

يدرس النادي الأهلي تقديم شكوى إلى إبراهيم محلب رئيس الوزراء وإلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ضد مسؤول استاد القاهرة لرفضه استضافة نهائي الكونفدرالية.

ورفض استاد القاهرة استضافة إياب نهائي الكونفدرالية بين الأهلي وسيوي سبور بداعي أن الملعب تحت الصيانة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي ينوي تقديم شكوى لرئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بعد أن رفض الاستاد استضافة أي لقاء جماهيري للأهلي حتى مايو من عام 2015.

ويأتي غضب مسؤلو الأهلي في الوقت الذي يستعد استاد القاهرة لاستضافة مباراة وبوتسوانا، على الرغم من أقاويل مسؤلي الاستاد بأنه تحت الصيانة.

ويلعب الأهلي ذهاب نهائي الكونفدرالية في كوت ديفوار في التاسع والعشرين من نوفمبر، بينما لقاء الإياب سيكون في السادس من ديسمبر.

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