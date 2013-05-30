تأثير المياه العذبة والمالحة فى منطقة البحيرات فى رسالة ماجستير بجامعة القناة

منحت جامعة قناة السويس درجة الماجستير فى العلوم الزراعية للباحثة نهى عادل محجوب بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة بالإسماعيلية، وذلك لبحثها حول تأثير تداخل المياه العذبة والمالحة فى منطقة البحيرات المرة على تدهور الأراضى الزراعية.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور أوزوريس محمد على والدكتور محمد أحمد نصر والدكتور أحمد إبراهيم محمد بكلية الزراعة قسم الأراضى والمياه..

> وقالت الباحثة أنها قامت بتحديد 5 مواقع على طول الجزء الجنوبى للبحيرات المرة فى محافظة الإسماعيلية وهى الدفرسوار وأبو سلطان والسعيدية وفايد وفنارة، وقد تم تحديد تلك المواقع من شاطئ البحيرات المرة وحتى ترعة السويس، وتم حفر القطاعات الأرضية لكل موقع حتى الوصول للماء الأرضى وتم جمع عينات التربة من الطبقات المختلفة لقطاعات التربة. وبعد اتزان الماء الأرضى فى كل قطاع تم تحديد عمق مستوى الماء الأرضى وتم جمع عينات المياه للتحاليل المختلفة، كما تم جمع عينات مياه من بعض المصارف وهى مصرف الملاريا ومصرف أبو سلطان ومصرف سرا بيوم بالإضافة لترعة السويس.

وأوضحت النتائج أن الأملاح الكلية الذائبة فى الطبقة السطحية من 0-60 سم تقل تدريجياً من شاطئ البحيرات إلى ترعة السويس. وأوضحت أن تركيز الصوديوم يزداد تدريجياً مع زيادة مستوى الماء الأرضى، وأنه بزيادة مستوى الماء الأرضى ينخفض تركيز الكالسيوم مع العمق.

وأوضحت النتائج فى فايد وفناره أن التركيز الأعلى من البوتاسيوم وجد فى الطبقات القريبة من مستوى الماء الأرضى وتنخفض تدريجياً باتجاه السطح. وتتراوح قيم pH التربة لمختلف القطاعات لمختلف المواقع ما بين 7,10-8,60. وتشير النتائج أن pH التربة يزداد مع ارتفاع مستوى الماء الأرضى والعكس بالعكس فى الديفرسوار والسعيدية وفايد. وقد سجلت الطبقات السطحية لمستوى الماء الأرضى الضحل أعلى قيم للـ SAR. و أوضحت النتائج أنه لا يوجد ارتباط معنوى بالنسبة لتأثير تداخل الأملاح من البحيرات المرة على SAR ومختلف قطاعات التربة، وكان الفوسفور الميسر فى الديفرسوار وأبو سلطان والسعدية أعلى من فايد وفناره. وفى نفس الوقت، كان الفوسفور الميسر متوسط الارتفاع فى المناطق القريبة من البحيرات المرة. وكان البوتاسيوم المستخلص بواسطة DTPA مرتفع فى مختلف الطبقات للقطاعات القريبة من البحيرات المرة عن القريبة من ترعة السويس.

وأوضحت النتائج أن تذبذب الماء الأرضى لمختلف مواقع منطقة الدراسة يؤثر تأثيراً كبيراً على النيتروجين الكلى. وبالنسبة لتأثير البحيرات المرة على تركيز الحديد المستخلص بواسطة DTPA أوضحت النتائج أنه يزداد الحديد تدريجياً بالقرب من شاطئ البحيرات المرة ماعدا منطقة السعيدية و أن النسبة المئوية للرطوبة لكل قطاعات التربة تزداد تدريجياً فى الطبقات المختلفة أعلى مستوى الماء الأرضي، وكان التركيز الأعلى للأملاح فى عينات المياه لقطاعات التربة للمنطقة المزروعة هى 5.3dSm-1 . أيضاً يزداد كلٍ من الصوديوم والكلوريد مع زيادة المحتوى الملحى للماء لمختلف قطاعات التربة.

وتشير النتائج إلى وجود اختلاف طفيف فى تركيز الفوسفور فى عينات المياه لقطاعات التربة وينخفض تركيز الحديد والمنجنيز الذائبان فى مياه الصرف وتشير النتائج إلى أن زيادة مستويات الملوحة فى عينات المياه لقطاعات التربة أدت إلى زيادة قيم SAR فى كل مناطق الدراسة.

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