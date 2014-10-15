«آبل» و«فيس بوك» تطالبان العاملات بـ«تجميد التبويض» لمنع الإنجاب مقابل 20 ألف دولار

في خطوة تؤكد تأثير الحياة الشخصية على مسيرة العمل المهنية، طالبت شركتا «أبل» و«فيس بوك» من العاملات بهما بالخضوع إلى عمليات «تجميد البويضات» بهدف منع الحمل والإنجاب والتركيز على بناء حياتهم المهنية، وذلك مقابل 12 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل 20 ألف دولار.

وذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، الأربعاء، أن شركات «وادي السيليكون» عرضت الفكرة على موظفاتهن الفكرة لضمان تحقيق رغبة النساء في التركيز على وظائفهن وعدم التضحية بفرصة العمل مقابل تكوين أسرة، حسب الصحيفة.

وقال المتحدثون الرسميون باسم شركتي «آبل» و«فيس بوك»، قناة «بي سي نيوز» الأمريكية، إن «فيس بوك» تغطي تكاليف العملية كاملة للعاملات والموظفات بها، ولكن «آبل» ستبدأ في تنفيذ نفس الإجراء في يناير العام المقبل، وذلك ما يجعل الشركتان هما أول مؤسستان تغطيان تكاليف غير طبية.

وأوضحت الصحيفة أن عملية «تجميد البويضة» أو المعروفة باسم «حفظ البويضة بالتبريد» تسمح للمرأة باستخراج البويضات وتخزينها، بشكل يمكنها من إعادة زرعها في الرحم في وقت لاحق.