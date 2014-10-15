أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور..سيدة أمريكا الأولى تزرع الخس والطماطم في حديقة البيت الأبيض

Google+ Print
بالصور..سيدة أمريكا الأولى تزرع الخس والطماطم في حديقة البيت الأبيض بالصور..سيدة أمريكا الأولى تزرع الخس والطماطم في حديقة البيت الأبيض

«ميشيل أوباما لا تخشى اتساخ ملابسها».. عبارة استخدمها عدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية، الأربعاء، للتعليق على مشاركة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في التقليد السنوي لحصاد الخضروات وزراعة المحاصيل الجديدة في حديقة البيت الأبيض.

First lady Michelle Obama is joined by school children as they harvest sweet potatoes in the annual fall harvest of the White House Kitchen Garden at the White House in Washington, Tuesday, Oct. 14, 2014. AP
>ودعت ميشيل الطلاب من المدراس من ولايات أريزونا، كاليفورنيا، وأوهايو للمشاركة في حصاد الخريف، ويرجع سبب اختيار هؤلاء الطلاب بالتحديد إلى كونهم يشاركون في في بنامج مدرسي باسم «من المزرعة إلى المائدة» والذي يهدف إلى استخدام الخضروات المحلية في الوجبات المدرسية، وذلك لتعليم الطلاب أهمية الأكل الصحي.


>وارتدت السيدة الأولى ملابس رياضية للمشاركة في الحدث، وقامت بحصاد الخس والفلفل والبطاطا والطماطم.

وعن الحصاد، قالت ميشيل «إنه رائع، فقبل بضعة أشهر فقط كانت هذه الأرض مجرد طين، ولكن الآن نبتت كل الخضروات».

وبعد يوم من العمل الشاق، انضم الأطفال لطهاة البيت الأبيض لإعداد الغداء لتناوله مع ميشيل في الغرفة الشرقية.

First lady Michelle Obama offers a toast as she sits with school children as they eat lunch in the East Room of the White House following the annual fall harvest of the White House Kitchen Garden in Washington, Tuesday, Oct. 14, 2014. AP
>وبدأت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية زراعة الحديقة النباتية في عام 2009، قبل عام من بدء مباردة «هيا نتحرك» التي تهدف لتشجيع الأطفال والأسر على الأكل الصحي وعلى ممارسة الرياضة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية