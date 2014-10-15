ياسر برهامي: يجوز للابن «الفقير» سرقة أبيه «الغني»

أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بجواز أخذ الابن من والده أموالًا دون إذن في حالة أنه فقير ويأخذ تلك الأموال للأكل والشراب.

> وطرح رواد موقع أنا سلفي التابع للدعوة السلفية، سؤالًا مفاده أن أخاه “يأخذ من والده أموالًا دون علمه هل ذلك يعد حرامًا أم لا ؟”.

ورد برهامى قائلًا: “فالعبرة في وصفه، هل هو فقير فعلًا لا يجد طعام أهله وأولاده؟ فلو كان كذلك كان واجبًا على أبيه الغني أن يكفيه، وإلا كان حرامًا”.

وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية: “وإنما يجب العدل بين الأولاد في العطايات والهبات، ففي مثل هذا لكم أن تسألوا عن نصيبكم، أما النفقة الواجبة بالقدر الواجب؛ فليست مِن باب الهبة، ولا يلزم فيها المساواة، بل العدل فيها هو بإعطاء كل واحد كفايته”.

وتابع: “وبناءً على ذلك لو كان فقيرًا لا يجب عليه لأبيه أو لكم شيء، وإن كان غنيًّا، وجب عليه لأبيه ما أخذه بغير حق ولا إذن”.