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بالصور.. وزير البترول: تزويد مستودع المنيا بـ5 آلاف طن بنزين 80 خلال الأيام القادمة

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بالصور.. وزير البترول: تزويد مستودع المنيا بـ5 آلاف طن بنزين 80 خلال الأيام القادمة بالصور.. وزير البترول: تزويد مستودع المنيا بـ5 آلاف طن بنزين 80 خلال الأيام القادمة

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة تتضمن تقليل الاعتماد على البوتاجاز وتوسيع الاعتماد على الغاز الطبيعي، ويعد خدمة أفضل، كما أنه يساهم في تقليل الدعم الموجه للبوتاجاز، حيث تبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز من 65-70 جنيه في حين يتم بيعها للمواطن بـ8 جنيه .

وجاء ذلك خلال تفقد الوزير، واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، للمستودع الرئيسي للبترول بمحافظة المنيا “الجمعية التعاونية للبترول”، والذي يقع على مساحة 25 فدانًا تقريبًا بطريق أسوان الزراعي .

وأكد الوزير، أن زيارته لمحافظة المنيا تأتي في إطار جولته بمحافظات الصعيد، بهدف وضع حلول عاجلة لمنع تكرار أي أزمات في الوقود، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد مستودع المنيا بـ5 آلاف طن سولار، وكذلك 5 آلاف طن بنزين 80 و 2500 طن من بنزين 92 خلال الأيام القادمة.

من جانبه طالب المحافظ، بزيادة حصة المحافظة من كميات الغاز الطبيعي، و يتم تعبئة حصة المحافظة من الغاز الطبيعي بالمنيا ، بدلًا من استلامها من أسيوط، لتوفير نفقات النقل، مضيفًا أنه في حالة زيادة الكميات الخاصة بالمحافظة، سنقلل تكلفة النقل من أسيوط وسنزيد فرص العمل وتشغيل المصانع.وأكد على أهمية توسيع الاعتماد على الغاز الطبيعي في مقابل البوتاجاز، حيث يوجد بالمحافظة 3 محطات لتعبئة اسطوانات البوتاجاز وهم “شوشة،الهيثم،المنياجاز”.

كما استمع الوزير، إلى شرح وافِ حول احتياجات المحافظة من مادة البوتاجاز، ،يتم توزيع اسطوانات البوتاجاز استرشادا بالبطاقة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر 183 مستودع أهلي و18 منفذ لشركة نقل والتوصيل بوتاجسكو وعدد 126 من شباب الخريجين وعدد 2 منفذ لمركز خدمة البوتاجاز.

ويعد مستودع “الجمعية التعاونية للبترول”، المصدر الرئيسي لجميع محطات الوقود في المنيا والبالغ عددها 140 محطة ، يتم عن طريق المستودع تخزين المواد البترولية وشحن وتفريغ السيارات واستقبال المواد البترولية من السكة الحديد.

وتصل السعة التخزينية للمستودع من مادة السولار إلى 21500 طن سولار من خلال 4 تنكات مختلفة الأحجام ، أما مادة البنزين 80 ، فتصل سعة المستودع إلى 13500 طن بنزين من خلال 3 تنكات متساوية الأحجام.

ويعمل بالمستودع، 142 عاملا ،وملحق به 13 سيارة مواد بترولية ،يضم المستودع 54 محطة تموين للسيارات موزعة على مدن ومراكز المحافظة والطرق السريعة إلى جانب 3 مستودعات تابعة للجمعية التعاونية للبترول.

ويصل عدد الأسر التي استفادت من توصيل الغاز الطبيعي بمدينة المنيا حتى الآن 78200 أسرة والمستهدف لمدينة المنيا 80000 أسرة.

كما تفقد وزير البترول والمحافظ، الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز”غازتك” بطريق تله، حيث قال المهندس هشام رضوان رئيس شركة غاز تك، إن المحطة تعمل علي خدمة تموين ما لا يقل عن 120سيارة / ساعة تموين سريع بدأت العمل كمرحلة أولي بسعة 1800 متر مكعب / ساعة لتزداد في المرحلة القادمة إلي 3600 متر مكعب/ساعة ، عدد نقاط ( الشحن ) تشمل 8 نقاط وسيتم زيادتها في المرحلة القادمة لتصبح 24 نقطة ،ويعمل بالمحطة أكثر من 20 عامل.

كما أن المحطة، تضم مركز تحويل وصيانة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

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