أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هجوم كبير على وزير الصحة البلجيكية بسبب وزنها

Google+ Print
هجوم كبير على وزير الصحة البلجيكية بسبب وزنها هجوم كبير على وزير الصحة البلجيكية بسبب وزنها

ما إن اختيرت وزيرة الصحة البلجيكية ماغي دي بلوك لهذا المنصب، حتى انهالت عليها الانتقادات ليس بسبب سجلها في الفساد بل لأن وزنها يصل إلى 127 كيلوغراماً.

لم تسلم الوزيرة من انتقادات الصحافة أيضاً، التي لقبتها بأنها “أسمن وزيرة صحة في تاريخ بلجيكا”، وفقاً لصحيفة دايلي ميل البريطانية.

أما سبب هذه الانتقادات الحادة فلا يقتصر فقط على بدانتها، رغم أنه من المفترض أن تمثل نموذجاً للمواطنين، بل بسبب التخوف من عجزها عن محاربة السمنة في السياسة التي ستنتهجها خلال سنوات تسلمها منصبها، خصوصاً أن 47% من سكان بلجيكا يعانون من السمنة المفرطة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية عام 2008.

ولم تستسلم الوزيرة لهذا الانتقادات، إذ دافعت عن نفسها بالقول: “عملت طبيبة على مدار 25 عاماً، وأعلم أني لست نموذجاً للوزن المثالي، لكن هذا أفضل دليل على ما نعانيه من ارتفاع معدلات السمنة في بلجيكا”.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، لفتت الصحيفة البريطانية إلى سياسة دي بلوك الحازمة حين كانت وزيرة للهجرة في السابقة، واتبعت سياسات متشددة تجاه منح حق اللجوء للمهاجرين، وخفضت عدد المقبولين منهم من 27 ألفاً عام 2012 إلى 15 ألفاً فقط عام 2013 ولم تتراجع أمام حالات الإضراب عن الطعام، وبالعكس طالبت الشرطة بالتعامل بكل حزم وصرامة مع المخالفين لقوانين الإقامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا