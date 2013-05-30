اليوم.. مسيرة لـ"تجرد" للتعريف بأهداف الحملة بأسوان

تنظم حملة "تجرد" بمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، مسيرة تخرج من مسجد الرحمن بالنفق بمدينة أسوان، عقب صلاة العشاء، مروراً بالسوق حتى ميدان المحطة.

وقال محمد صلاح، منسق الحملة، لـ"اليوم السابع"، إن المسيرة تهدف إلى جمع توقيعات الثقة فى الرئيس مرسى، ودعمه من خلال استكمال مدته الشرعية فى الحكم الرئاسى، ورفض الدعوات التى أطلقتها حملة "تمرد" بسحب الثقة من الرئيس، مشيراً إلى أن هناك عروض داتا شو لتوضيح أهداف الحملة للمواطنين.

كان المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ومؤسس حركة تجرد، بدأ رسمياً بفعاليات حملة تجرد بأسوان، بعد طباعة 2 مليون استمارة توقيع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى النسخ التى تمت طباعتها من قبل المتطوعين.

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