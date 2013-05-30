أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. مسيرة لـ"تجرد" للتعريف بأهداف الحملة بأسوان

Google+ Print
اليوم.. مسيرة لـ"تجرد" للتعريف بأهداف الحملة بأسوان اليوم.. مسيرة لـ"تجرد" للتعريف بأهداف الحملة بأسوان

تنظم حملة "تجرد" بمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، مسيرة تخرج من مسجد الرحمن بالنفق بمدينة أسوان، عقب صلاة العشاء، مروراً بالسوق حتى ميدان المحطة.

وقال محمد صلاح، منسق الحملة، لـ"اليوم السابع"، إن المسيرة تهدف إلى جمع توقيعات الثقة فى الرئيس مرسى، ودعمه من خلال استكمال مدته الشرعية فى الحكم الرئاسى، ورفض الدعوات التى أطلقتها حملة "تمرد" بسحب الثقة من الرئيس، مشيراً إلى أن هناك عروض داتا شو لتوضيح أهداف الحملة للمواطنين.

كان المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ومؤسس حركة تجرد، بدأ رسمياً بفعاليات حملة تجرد بأسوان، بعد طباعة 2 مليون استمارة توقيع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى النسخ التى تمت طباعتها من قبل المتطوعين.

موضوعات متعلقة:
>بدء حملة "تجرد" رسميا بمحافظة أسوان وطباعة 200 ألف استمارة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365