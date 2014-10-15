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حاكم الشارقة يأمر بإطلاق اسم محمد بن زايد على الميدان الخامس

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حاكم الشارقة يأمر بإطلاق اسم محمد بن زايد على الميدان الخامس حاكم الشارقة يأمر بإطلاق اسم محمد بن زايد على الميدان الخامس

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بإطلاق اسم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الميدان الخامس بالإمارة والذي يعتبر من اكبر وأوسع الميادين والواقع على مدخل امارة الشارقة باتجاه امارة دبي وعلى امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد الذي يربط كافة إمارات الدولة وسيتم الانتهاء منه بصورة متكاملة قريبا .

ويعتبر الميدان الخامس من المناطق المرورية المهمة والمزدحمة بحركة السير وراعى التصميم السابق للميدان استيعاب الحركة المرورية السائدة في ذلك الوقت ومع تضاعف الحركة المرورية نتيجة للازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة بصفة عامة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في كافة الأنشطة العمرانية والصناعية والتجارية والسياحية وما يصاحب ذلك من تزايد هائل في عدد المركبات بأنواعها المختلفة تناقصت السعة الاستيعابية للميدان لتبرز مشاكل الازدحام وتضاعف ساعات تأخير مستخدمي الطرق الأمر الذي أفضى إلى ضرورة تطويره ورفع كفاءته التصميمية لفك الاختناقات مواكبة الحركة المرورية المتزايدة واستيعابها مستقبلا.

وتمت دراسة ذلك الوضع ليتم تطوير الميدان وتمثلت الأعمال التطويرية التي أدخلت عليه في تحويل الحركة من مستويين إلى ثلاثة مستويات وذلك بإزالة الميدان القائم وتوسعة الجسر المقام على امتداد طريق الشيخ محمد بن زايد بالإضافة إلى إنشاء جسر جديد على امتداد شارع مليحة.

ويعتبر هذا الميدان بعد تطويره أحد أهم واكبر الميادين في الإمارة من حيث الحجم والتصميم الهندسي واستيعابه لحركة المرور وانسيابيتها كما يعد اول ميدان في الامارات يقام على ثلاثة مستويات يتم من خلالها توزيع حركة السير في كافة الاتجاهات بصورة مثلى.
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