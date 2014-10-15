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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا احيانا على بعض المناطق خاصة شرقا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحيانا نهارا والبحر خفيف إلى متوسط الموج وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية ليلا وفي الصباح الباكر وقد يتشكل بعض الضباب. 


>   الرياح .. جنوبية شرقية - شرقية /15 - 25 /30 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح  شمالية شرقية -  شمالية / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء. 


>                               درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     40     24               65        15 .
> دبي                         39    28               60       10 .
> الشارقة                     41    25                65       15.
> عجمان                     39     26               70       20 .
> أم القيوين                 40      25              70        25 .
> رأس الخيمة              39      24               65       20 .
> الفجيرة                   34      26               65        35 .
> العين                     37      26               45         15  .
> ليوا                       41     26               85         20 .
> الرويس                  39     27               80          25.
> السلع                    39      26               75          30.
> دلما                      36     28               85           35 .
> طنب الصغرى          37      27              80           30 .
> طنب الكبرى            37      27              80            30 .
> أبوموسى               36      26               80          35.

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