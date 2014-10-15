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فالديراما: رودريجيز يستحق ما دفعه فيه ريال مدريد

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فالديراما: رودريجيز يستحق ما دفعه فيه ريال مدريد فالديراما: رودريجيز يستحق ما دفعه فيه ريال مدريد

أكد النجم الكولومبي المعتزل كارلوس فالديراما أن مواطنه جيمس رودريجيز "يستحق" ما دفعه فيه نادي ريال مدريد الإسباني لضمه.

وفي مقابلة مع موقع (El Enganche.es)، قال قائد منتخب (لوس كافيتيروس) في عقد التسعينيات: "أظهر جيمس مهاراته في مونديال البرازيل 2014. مجرد التأقلم على أداء مجموعة لاعبين متحققين كنجوم، أمر يقدر في حد ذاته. ولا سيما بالنظر إلى سنه الصغيرة".

ورغم أن صاحب القميص رقم عشرة في النادي الملكي قد أثبت نفسه في بطولة كأس العالم الأخيرة، يعتقد فالديراما أنه لا يزال أمامه هامش كبير للتحسن، وأنه "في مرحلة مهمة للتعلم".

وفيما يتعلق بالثمانين مليونا التي دفعها النادي الملكي إلى موناكو الفرنسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، قال لاعب بلد الوليد السابق إنها الآن "أرقام عادية"، وشدد على أن "ريال مدريد دفع ما يستحقه جيمس".

واختتم كارلوس فالديراما كلامه قائلا: "الآن لديه فرصة. عمره 23 عاما ونأمل أن يبقى لوقت طويل في ريال مدريد، لأننا الكولومبيون جميعا نتابعه".

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فيديو اليوم السابع