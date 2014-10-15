ميلان يتقدم بعرض جديد للاعبه دي يونج

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ميلان سيتقدم خلال الاسابيع المقبلة بعقد جديد للاعب خط وسطه نايجل دى يونج .

وكان اللاعب الهولندى الدولى قد تألق بصورة لافتة منذ بداية الموسم مع الروزنيرى مما دفع مسئولى الفريق الى التفكير فى تجديد التعاقد معه مرة اخرى قبل نهاية عقده الحالى الصيف القادم حيث يرون انه سيلعب دورا مهما فى عملية اعادة البناء فريق الميلان الجارية حاليا .

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الايطالية ان مسئولى الميلان يعتزمون التحدث مع دى يونج فى يناير القادم للتوصل معه الى اتفاق حول الاستمرار فى النادى قبل نهاية عقده الحالى .

كما اشارت التقارير الى ان لاعب مانشستر سيتى السابق مستعد للاستمرار مع الميلان ولكن شريطة الحصول على بنود افضل فى عقده الجديد .