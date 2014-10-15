هجوم برشلونة يستعد للكلاسيكو بثمانية أهداف دولية

قدم ثلاثي هجوم نادى برشلونة الاسبانى (ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، لويس سواريز) خلال فترة التوقف الدولية الحالية اداء رائعا مع منتخباتهم واحرزوا 8 أهداف، وذلك قبل عشرة ايام فقط من لقاء الكلاسيكو أمام فريق ريال مدريد الذي يقام في 25 أكتوبر علي ملعب سنتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة ماركا اليوم الاربعاء ان لويس سواريز، الذي ستنتهي عقوبته قبل لقاء الكلاسيكو بيوم واحد ومن المتوقع أن يقوم المدرب لويس انريكي بالدفع به، سجل هدفين مع منتخب بلاده في اللقاء الودي الثاني خلال فترة التوقف أمام منتخب عمان، فضلا عن ظهوره بحالة فنية وبدنية رائعة علي الرغم من ايقافه منذ بداية الموسم وعدم خوضه للقاءات رسمية بسبب قيامه بعض كيلينى مدافع ايطاليا فى لقاء منتخبى ايطاليا واوروجواى فى كاس العالم، وهو ما يؤهله للعب أمام ريال مدريد.

وعلي جانب آخر استطاع النجم البرازيلي الشاب نيمار دا سيلفا قيادة منتخب بلاده لفوز عريض علي المنتخب الياباني (4 - 0) عن طريق السوبر هاتريك الذي أحرزه في اللقاء.

واقترب نيمار من تخطي الارقام المسجلة بأسماء نجوم خط هجوم المنتخب البرازيلي التاريخين مثل بيليه وزيكو، وهو في عامه الـ 22 فقط.

فى الوقت نفسه أحرز ليو ميسي هدفين من السبعة أهداف الذي فاز بهم المنتخب الارجنتيني علي هونج كونك، وذلك علي الرغم من مشاركته لمدة 30 دقيقة فقط في شوط اللقاء الثاني.

لذلك يعد خط هجوم البرسا في أفضل حالاته حاليا قبل لقائين فقط من معركة البرنابيو، التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم بشدة.