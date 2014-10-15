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ماركا: كاسياس يحرس مرمى الملكي أمام برشلونة.. والكلاسيكو يحدد مصيره

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ماركا: كاسياس يحرس مرمى الملكي أمام برشلونة.. والكلاسيكو يحدد مصيره ماركا: كاسياس يحرس مرمى الملكي أمام برشلونة.. والكلاسيكو يحدد مصيره

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن إيكر كاسياس سيظل محتفظا بمكانه كحارس أساسي لريال مدريد حتى مواجهة برشلونة يوم 25 أكتوبر الحالي على أقل تقدير.

واشارت الصحيفة فى تقرير لها، أن الحارس المخضرم سيظل تحت المجهر فى الفترة المقبلة حتى لقاء الكلاسيكو والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة النادي الملكي وكاسياس هذا الموسم.

وأضافت أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي حريص على دعم كاسياس ونفس الامر ينطبق على النادي.

وترك رحيل دييجو لوبيز إلى ميلان الايطالى المجال مفتوحا لعودة قائد الفريق مجددا ليكون الحارس الأول حتى مع قدوم كيلور نافاس بداية الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة مع الغريم الأزلى برشلونة حاسمة في تحديد استمرار كاسياس كحارس لعرين النادي الملكي أو عودته إلى مقاعد البدلاء.

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