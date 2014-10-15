صربيا وألبانيا.. حرب الـ78 يوما والاستقلال وطائرة تعيد الذكريات

لماذا اندلعت الاشتباكات بين لاعبي صربيا وألبانيا؟ لماذا ألغت المباراة بين المنتخبين؟ هل يمكن لعلم أن يشعل غضب الآلاف؟ دراما جديدة في ملاعب كرة القدم بطولة ألبانيا، وبمشاركة صربيا، أمريكا وروسيا.

اليوم: الثلاثاء الرابع عشر من أكتوبر، المكان: ملعب بارتيزان بمدينة بلجراد الصربية، المناسبة: الجولة الثالثة من المجموعة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2016.

طائرة صغيرة ذات تحكم عن بعد تحلق فوق سماء ملعب المباراة، تتوقف المباراة، الكل ينظر باستغراب، لماذا تظهر هنا؟ فجأة يظهر علم " ألبانيا الكبرى" لتبدأ نيران الذكريات والانتماء تشعل لهيب كل من في الملعب.

نيران زاد من لهيبها ستيفن ميتروفيتش مدافع فرايبورج الألماني ومنتخب صربيا، ميتروفيتش صاحب الـ24 عاما اشتعل انتمائه لبلاده فور رؤيته علم ألبانيا، لينتزع العلم، وتبدأ المعركة.

انتماء ميتروفيتش الصربي لم يختلف عن انتماء لاعبي ألبانيا، فحاول العديد منهم خطف وإعادة العلم من جديد، لتبدأ نيران الجماهير في الاشتعال.

فبدأ الاقتحام من قبل العشرات من الجماهير من زوايا مختلفة للملعب، في البداية نجح لاعبو ألبانيا في التصدي لهجوم " الكراسي" من قبل أحد مشجعي صربيا، قبل أن ينهال الجميع بالضرب عليه.

لكم وضرب لاعبو ألبانيا لمشجع صربيا، استفز جميع الحاضرين، فبدأت اللاعبين في الاشتباك وبدأ عدد مقتحمي الملعب يزداد أكثر وأكثر، لتتدخل أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب.

الأمور خرجت عن السيطرة وبدأت الألعاب النارية والشماريخ في الزيادة، ليبدأ هروب من قبل لاعبي صربيا لغرف خلع الملابس، هروب لم يوقف الجماهير لمواصلة الاعتداء.

لتنتهي حرب ملعب بارتيزان بإصابات وتوقف المباراة وزيادة عداوة.

كوسوفو والاستقلال

جمهورية كوسوفو هي دولة في جنوب شرق أوروبا، مكانتها الجغرافية جعل جمهورية مقدونيا من جنوبها الشرقي، وصربيا من شمالها الشرقي، وألبانيا من الجنوب.

كوسوفو ظلت تحت حكم صربيا حتى عام 2008 قبل أن يعلن البرلمان بالإجماع استقلالها، لتصبح دولة مستقلة بذاتها وحكمها وعاصمتها ( برشتينا).

ومن هنا بدأ النزاع الحقيقي، فعلى الرغم من اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وكبرى دول الاتحاد الأوروبي بكوسوفو كدولة مستقلة، رفض صربيا ذلك، رفض ساندته روسيا.

صوتا روسيا وصربيا على عدم منح كوسوفو مقعدا بالاتحاد الأوروبي وهو ما يعني أنه ليس بامكان كوسوفو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو إلى الاتحاد الدولي. ودفع ذلك لاعبيها إلى اللعب بجوازات سفر دول أخرى أبرزها سويسرا.

الحرب

في فترة التسعينات فشلت مقاومة ألبانيا " السلمية" ضد حكم صربيا، فشل لم يقبل بسهولة، فعادت مقاومة ألبانيا من جديد في أخر التسعينات ولكن هذه المرة مقاومة " مسلحة".

تسلح تم تسميتة بـ" جيش تحرير كوسوفو" ودخل في عديد من العمليات المسلحة بين الصرب والألبان في إقليم كوسوفو.

هجوم مسلح مستمر أجبر منظمة " الناتو" على شن هجومها لوقف الحرب في كوسوفو، هجوم استمر 78 يوما.

وتم الاعتراف بكوسوفر وزادت الحساسية السياسية بين ألبانيا وصربيا.

التليفزيون الصربي يتهم رئيس وزراء ألبانيا.. الخارجية تنفجر.. المراقب مذهول

عقب إيقاف المباراة بين المنتخبين، ذكر التليفزيون الصربي أن قوات الأمن قد ألقت القبض على شقيق رئيس وزراء ألبانيا في المكان المخصص لكبار الشخصيات للتحقيق بشأن واقعة العلم.

وأكد التليفزيون الصربي أن إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، غادر الملعب فور وصول الطائرة، ليتجه إلى المطار.

من جانبه انفجر وزير خارجية صربيا في تصريحات نقلها موقع " بيليتش " واصفا ما حدث بأنه " استفزاز سياسي".

مراقب المباراة من قبل الاتحاد الأوروبي لم يجد أي كلمات لوصف ما حدث، انهال عليه الذهول من الاشتباكات " الغير طبيعية" التي حدثت.

وقال المراقب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "رأيتم جميعا ما حدث ولا يمكنني التعليق أو إلقاء اللوم على أحد، سأقدم تقريرا للاتحاد الذي سيحدد ما سيحدث بعد ذلك".

إيفانوفيتش قائد صربيا: حاولنا حمايتهم .. قائد ألبانيا: حتى عمال الاستاد اعتدوا علينا

على عكس الجماهير والمسؤولين في البلدين، خرج قائد منتخب صربيا ولاعب تشيلسي برانيسلاف إيفانوفيتش مؤكدا محاولاته هو وزملائه في المنتخب مساندة وحماية منتخب ألبانيا.

وقال إيفانوفيتش عقب المباراة: " ما حدث لا يمكن تفسيره في هذه اللحظة، عملنا على حماية لاعبي ألبانيا في كل خطوة في الطريق إلى النفق ".

و أضاف " أردت مواصلة اللعب، ولكن المنافس لم يكن جاهزا من الناحية الذهنية لمواصلة اللعب".

و اختتم " يجب أن نشعر بالأسف مع تراجع كرة القدم خطوة الي الوراء لكن من الصعب استنتاج أي شيء أو التعليق بأي شيء الآن".

من جانبه لم يخف قائد منتخب صربيا لوريك كانا ما شاهده من دقائق مخيفة جدا بعد الاعتداء من قبل الجماهير.

وأشار لوريك أن الموضوع لم يتوقف عن اعتداء الجماهير فقط، بل وصل الأمر إلى اعتداء من قبل عمال ومشرفي الاستاد.

وقال كانا في تصريحات عقب المباراة: " شاهدت اعتداءات على لاعبي فريقي داخل النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس من الجميع، حتى من مشرفي الاستاد".

وأضاف " لم نكن في حالة مناسبة لمواصلة اللعب".

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حرب اشتباكات صربيا وألبانيا

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