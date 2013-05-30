الصحف التركية:"سيدتي" ساهمت بشهرة نجومنا في العالم العربي

اهتمّ عدد من الصحف اليوميّة التركيّة الواسعة الانتشار بدور مجلة "سيدتي"، في تغطية ومتابعة الواقع الفنيّ التركيّ.

وأبرزت صحيفتا "نجوم" و"الأخبار التركيّة"، صوراً لغلاف مجلة "سيدتي" بعددها الذي حمل صورة النجمة مريم أوزيرلي الشهيرة بشخصيّة السلطانة هيام.

وقد جاء في الخبر الذي نشرته صحيفة "الأخبار" أنّ أوزيرلي أصبحت سلطانة العرب، وبأنّ جماهيريّتها جعلتها تحتلّ صورة الغلاف لأكثر من عدد من مجلة "سيدتي"، التي وصفتها الأخبار بأنّها المجلة العربيّة الأكثر شعبيّة وانتشاراً، وصاحبة أكثر التغطيات تميّزاً حول مسلسل "حريم السلطان"، من نجومه إلى كادره، مروراً بمواقع التصوير والقصّة التاريخيّة، ثمّ انتهاءً بالأحداث، وما يتعلّق بحياة نجوم المسلسل وأنشطتهم.

أوّل مجلّة تخصّص زاوية للأخبار التركية:

وقالت الصحيفة إنّ "سيدتي" هي اكثر المجلات العربية تميّزاً، وبأنها أوّل مجلّة عربيّة تبرز زاوية ثابتة للفنّ الدراميّ التركيّ، وأوّل مجلّة عربيّة تُتابع وبشكل دائم أخبار نجوم الدراما التركيّة من داخل اسطنبول، ثمّ تقدّمها إلى الجمهور العربيّ أوّلاً بأوّل.

وقد التقت الصحيفة التركيّة بالإعلاميّ التركي سيفاش تايهان الذي يعمل مقدّماً للبرامج الفنيّة في إحدى الفضائيّات التركيّة، وسألته عن دور مجلة "سيدتي" وتأثيرها في نقل واقع الدراما التركية وحياة نجومها إلى العالم العربيّ، فأجاب تايهان: "إنّها ليست المرة الأولى التي أشاهد نجمة تركيّة على غلاف مجلّة عربيّة، وبالتحديد ليست المرّة الأولى التي تُخصّص "سيدتي" المجلّة الأشهر في العالم العربيّ غلافها لنجمة تركيّة.

"سيدتي" خدمت الدراما التركيّة:

وأضاف الناقد: "الإعلام العربيّ اليوم أصبح يتعاطى مع الفنّ الدراميّ التركيّ بشكل يوميّ، كما أنّ اهتمام الجمهور العربيّ لا يقتصر على المسلسلات وأخبار نجومها فحسب، بل تعداه إلى الاهتمام بأخبار وتفاصيل حياة وأنشطة نجوم هذه المسلسلات، والتي أصبحت مجلة "سيدتي" تقدّمها إلى الجمهور العربيّ بشكل احترافيّ دائم، مكرّسة وجود الدراما التركيّة في العالم العربي".

تايهان قال: "نحن كأتراك يجب أن نشكر دور المجلة، لا لأنّها خدمت الدراما التركيّة من خلال تغطياتها الفنيّة فحسب، بل يجب أن نتذكّر دوماً أنّ لقاءاتها مع نجوم أتراك، وحواراتها معهم، والحديث عن أخبارهم وأنشطتهم وتغطيات المجلّة لمناطق سياحيّة تركيّة، إضافة إلى مواضيع اجتماعيّة وثقافيّة من داخل تركيا، ساهم في اجتذاب السياحة العربيّة نحو تركيا".

مريم أوزيرلي نجمة عربيّة

أمّا صحيفة النجوم فقد كتبت أنّ مريم أوزيرلي لم تعد نجمة تركيّة، بل أصبحت نجمة عربيّة، وباتت غلافاً لأشهر مجلة أسبوعيّة عربيّة.

واستطردت الصحيفة قائلة: إنّ "هذه المجلّة التي تصل إلى ملايين العرب عبر نسخها الورقيّة والإلكترونيّة، سبق أن نشرت على غلافها صوراً للسلطان سليمان والسلطانة هيام ولمهند ونور ولبيرين سات (فاطمة)، وعادت مؤخّراً لتُخصّص للسلطانة هيام غلافاً، وهذا بلا شكّ ساهم في نشر وتطوّر رؤية الجماهير العربيّة للفنّ التركيّ وتعاملهم معه، بنفس نقديّ لا مجرّد مشاهدة عابرة".

وتحدّثت صحيفة "النجوم" التركيّة عمّا وصفته بضغط الإعلام الأجنبيّ للحصول على لقاء أو تصريح أو خبر أو صورة تلتقط عبر مصوّري الباباراتزي لنجوم "حريم السلطان". وهنا أثنت الصحيفة التركيّة على دور "سيدتي"، ملمحة إلى أنّها كانت تسبق أحياناً الإعلام التركيّ بالحصول على تصريحات ولقاءات حصريّة مع نجوم "حريم السلطان" ومخرجيه، وبالقيام بتغطيات من داخل مواقع التصوير وكواليس المسلسل.

هذا وكانت "سيدتي" قد التقت على مدار المواسم الثلاثة لمسلسل "حريم السلطان" بمعظم نجومه، كالسلطانة هيام والسلطانة خديجة وإبراهيم باشا ومخرجَي المسلسل، وقدّمت تغطيات مفصّلة عن قصّة المسلسل وحقائقه التاريخيّة، وأماكن التصوير والقصور السلطانيّة والأزياء السلطانية وتقليعات الاكسسوارات فضلاً عن الأخبار شبه اليومية.

وقد اعتبرت الشركة المنتجة لـ"حريم السلطان"، أنّ مجلة "سيدتي"، هي المجلة العربية الأكثر اهتماماً وتواصلاً مع مسلسل "حريم السلطان" ونجومه، مثمنة هذا الدور في التغطية لآشهر المسلسلات التركية، خاصة بعد ان نال نجوم المسلسل تصويت جماهير "سيدتي" كأفضل النجوم الاتراك جماهيرية لدى العرب.