بنغازي تتحرر…..الليبيون يستلهمون روح نصر 6 أكتوبر ويتحررون من المليشيات

انتفض أبناء مدينة بنغازي الليبية صباح اليوم الأربعاء ضد الجماعات الإسلامية المسلحة التي تفرض سيطرتها على المدينة .

> وقال المشاركون في الإنتفاضة أن انتفاضتهم مسلحة لمساندة الجيش الوطني في التخلص من حماعة انصار الشريعة التي يتهمها عناصر الجيش بإغتيال قيادته وعناصره.

>انتفاضة 15 أكتوبر

> وسيطر متظاهروا “انتفاضة 15 أكتوبر” وقوات بالجيش الليبي موالية للواء متقاعد خليفة حفتر على مقر كتيبة 17 فبراير التابعة لرئاسة الأركان.

> وتخضع كتيبة 17 فبراير لسيطرة الإسلاميين ويستخدمها المقاتلين المناهضين لحفتر والجيش الوطني لتدعم مسلحين أنصار الشريعة في بنغازي.

>السيطرة على قاعدة بنينا

> وأعلن المتحدث بأسم الجيش الوطني الموالي لحفتر أن عناصر الجيش الليبي يسيطرون على مطار بنينا العسكري وعلى معظم أحياء مدينة بنغازي .

> وأكد المتحدث بأسم الجيش الوطني الرائد محمد حجازي أن عناصر الجيش وثوار انتفاضة 15 أكتوبر يعملون على تأمين المباني الحكومية بمدينة بنغازي مضيفا أن قوات الجيش ستواصل معاركها لتحرير بنغازي من المسلحين.

>قصف جوي

> وفي سياق نفسه قصف الطيران الحربي تابع للجيش الوطني بشدة مواقع تابعة لتنظيم أنصار الشريعة في أنحاء متفرقة بمدينة بنغازي.

> أكد آمر سلاح الجو بغرفة عملية الكرامة العميد رُكن صقر الجروشي لـ«بوابة الوسط» الليبية أن مُقاتلات سلاح الجو سوف تكثف غاراتها الجوية، بعد تحديد أهدافها بدقة.

> انفجارات تهز بنغازي

> وقال شهود عيان إن الانفجارات عنيفة مازلت تهز مدينة بنغازي بنغازى خاصة في منطقة راس عبيدة وإن أصوات القدائف والاسلحة الثقيلة تسمع في أرجاء المدينة .

> 7قتلى في صفوف الجيش بمعركة بنينا

> ونقلت بوابة الوسط أن 7 من جنود الديش قتلوا في معارك ببنغازي ولا سيما بعد السيطرة على قاعدة بنينا الجوية .

> مقتل قياداي سلفي

> وقالت “الوسط” إن الشيخ السلفي سالم الحاسي لقي حتفه جراء الاشتباكات الدائرة في تخوم منطقة بنينا بين الجيش الوطني وتحالف أنصار الشريعة.

>مقتل قيادي بأنصار الشريعة

وكشف نشطاء ليبيون أن القيادي بتنظيم أنصار الشريعة “مصطفى عبدالسلام السويدي ” لقى مصرعه في الإشتباكات .

> حفتر يعلن أن انتهاء خدمته

> وقال اللواء خليفة حفتر قائد ما يعرف بـ”عملية الكرامة” إنه سيعلن انتهاء خدمته العسكرية عقب خوضه معركة تحرير بنغازي اليوم، الأربعاء .

> من جهة أخرى طالب حزب «العدالة والبناء» التابع لجماعة الإخوان المسلمين المواطنين الليبيين بعدم الإنجرار وراء دعوات التظاهر التي تطالب بتحرير مدينة بنغازي من قبضة الإسلاميين.

>الحكومة الليبية تطالب بسلمية

> من جهة أخرى أصدرت الحكومة المؤقتة مساء الثلاثاء بيانا بشأن الحراك الشعبي في مدينة بنغازي دعت فيه، المسؤولين عن انتفاضة «15 أكتوبر» وكافة المواطنين، ضرورة التحلي بروح المسؤولية، وأن يكون الحراك سلميا، ولا يمس الممتلكات الخاصة والعامة بأي ضرر.