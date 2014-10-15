أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تحقيق أمنية 8 أطفال مرضى في «الغربية»

Google+ Print
تحقيق أمنية 8 أطفال مرضى في «الغربية» تحقيق أمنية 8 أطفال مرضى في «الغربية»

نفذت مؤسسة «تحقيق أمنية» بالتعاون مع مستشفيات الغربية فعالية حققت خلالها أمنية ثمانية أطفال مصابين بأمراض خطيرة تتراوح أعمارهم بين الثالثة والثامنة عشرة وذلك في حفل بمستشفى مدينة زايد .

وشارك في الفعالية نهى الشوربجى مديرة مشروع تحقيق أمنية وسعيد ثاني المزروعي وقدرية البشري من مستشفيات الغربية.

وقال هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية إن المؤسسة تتشرف بالعمل مع مستشفيات الغربية وذلك حسب توجيهات حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان للوصول لكافة الحالات والأطفال على مستوى الدولة .

وأشار على أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي وخاصة في مستشفيات الغربية لتحقيق أمنيات الأطفال ذوي الأمراض الخطيرة والتي تهدد حياتهم في الغربية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية