تحقيق أمنية 8 أطفال مرضى في «الغربية»

نفذت مؤسسة «تحقيق أمنية» بالتعاون مع مستشفيات الغربية فعالية حققت خلالها أمنية ثمانية أطفال مصابين بأمراض خطيرة تتراوح أعمارهم بين الثالثة والثامنة عشرة وذلك في حفل بمستشفى مدينة زايد .

وشارك في الفعالية نهى الشوربجى مديرة مشروع تحقيق أمنية وسعيد ثاني المزروعي وقدرية البشري من مستشفيات الغربية.

وقال هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية إن المؤسسة تتشرف بالعمل مع مستشفيات الغربية وذلك حسب توجيهات حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان للوصول لكافة الحالات والأطفال على مستوى الدولة .

وأشار على أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي وخاصة في مستشفيات الغربية لتحقيق أمنيات الأطفال ذوي الأمراض الخطيرة والتي تهدد حياتهم في الغربية.