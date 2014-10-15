محمد بن راشد يعتمد إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فكرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء والتي تعنى برصد بيانات بيئية موحدة على مستوى الدولة بهدف توفير بيانات دقيقة حول جودة الهواء على مستوى الدولة.

وأبدى سموه إعجابه بالفكرة التي كانت إحدى مخرجات جلسات العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي التي نظمته اليوم وزارة البيئة والمياه واستضافه مركز محمد بن راشد للإبتكار الحكومي حول أهمية الابتكار في العمل البيئي.

ووجه سموه بسرعة استيفاء الدراسات حول الفكرة وإطلاقها كمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي جانبا من جلسات المختبر.. واستمع سموه إلى عدد من الآراء والاقتراحات.

وشارك بجلسات المختبر أكثر من 100 شخص يمثلون عددا من القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخبراء وممثلون عن القطاع الخاص وجمع من المهتمين في المجال البيئي الذين ناقشوا مجموعة من القضايا البيئية المهمة.

ووجه سموه حديثه للمشاركين قائلا " الإمارات وشعبها يستحقون منا الكثير وفي مقدمتها أن نوفر لهم بيئة صحية وهواء نقيا.. علينا أن نسابق الزمن لابتكار حلول أكثر استدامة".. مؤكدا سموه أن الحفاظ على سلامة ونظافة البيئة المحلية وحمايتها هي في مقدمة اهتماماته ومتابعته المباشرة لأنها تمس صحة وحياة المجتمع التي هي فوق كل اعتبار.

وقال سموه " أخي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله تابع مسيرة الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد في مجال الحفاظ على البيئة والمساهمة في الجهود الدولية الهادفة الى تطبيق استراتيجية الاقتصاد الأخضر واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء واطلاق مشاريع عملاقة تخدم شعبنا والمجتمع الإنساني بأسره وتحافظ على الموارد الطبيعية".

ووجه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجهات الحكومية والخبراء بتقديم أفكار واقعية قابلة للتطبيق وقال " وهذا يتطلب منكم النزول الى الميدان والتعامل مع الناس والتعرف على التحديات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وأضاف سموه قائلا " نتطلع منكم لتوسيع مساحة الحوار والخروج بأفكار غير مسبوقة تشمل كل القضايا البيئية وعلى رأسها إنسان الامارات وثرواتها ومواردها الطبيعية، وان تتواصلوا مع أهل الاختصاص وتشاركوهم الحوار لتتعرفوا على التحديات التي تواجههم وتساعدوهم على التغلب عليها".

ونوه سموه بأهمية دور القطاع الخاص في هذه المسؤولية كشريك وداعم رئيس للمبادرات والمشاريع البيئية التي تسهم بتحقيق بيئة نظيفة خالية من التلوث لصحة وسلامة المجتمع وللحفاظ على الموارد الطبيعية.

حضر جلسة العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي لوزارة البيئة والمياه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من المسؤولين.

يذكر أن مختبر وزارة البيئة والمياه هو المختبر الأول الذي يستضيفه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ويهدف إلى تطوير مبادرات ابتكارية وبلورة استراتيجية مشتركة في مجال البيئة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية ذات الصلة والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بتعميم تجربة "مختبر الإبداع الحكومي" على جميع الجهات الاتحادية كممارسة قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه "مختبر الإبداع الحكومي" الذي عقد أثناء الخلوة الوزارية الأخيرة بجزيرة صير بني ياس.