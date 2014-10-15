في قضية “غرفة عمليات رابعة” ..دفاع الإخوان يطلب تأجيل سماع الشهود

طلب كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان إرجاء سماع الشهود لتغيب معظم أعضاء هيئة الدفاع عن جلسة اليوم ويطلب إثبات سماع الشهود فى قرار جلسة اليوم للتنبيه عليهم ، والقاضى يطلب من سكرتير الجلسة قراءة القرار السابق ليثبت له أن القرار السابق يتضمن سماع شهود الاثبات ويامر بسماع شهادة الملازم عمر محمد عبد المجيد الشاهد السادس وذلك عقب بدء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، اليوم الاربعاء لنظر جلسة ، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس