محافظ الشرقية يتفقد مدينة الزقازيق ويؤكد إقامة عدة مشروعات على ترعة المسلمية

تفقد الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية شوارع حي ثان الزقازيق ، وشاهد حملة الإزالة التي قامت بها رئاسة حي ثان وشرطة المرافق بإزالة كافة الإشغالات على منطقة قناطر التسعة .

ووجه المحافظ بضرورة البدء في تفعيل مشروع بحر مويس والذي يتم استغلال ترعة المسلمية في إقامة مشروعات عليها وذلك لتوسعة المحاور المرورية بمدينة الزقازيق بمنطقة القناطر ، مؤكدا على انه يتم إقامة حارة ثانية بجوار كوبري القناطر لسيولة الحركة المرورية بالمنطقة وفك الإختناقات المرورية بهذه المنطقة حيث يعتبر محور مروري هام بالنسبة لمنطقة الصيادين والإشارة وقسم الحكماء وقسم الجامع وشارع الحمام وقسم يوسف بيك والزقازيق البحري.

كما قام الدكتور سعيد عبد العزيز بجولة تفقدية بنفق أبو الريش بالزقازيق واطمئن على قرب الإنتهاء من أعمال النفق لإفتتاحه في القريب العاجل لفك الإختناقات المرورية وكذلك الطريق الموازي أعلى النفق .