محكمة جنح سوهاج تجدد حبس 7 متهمين لمقاومة السلطات وتهريب مجرمين‎

قررت محكمة جنح مركزسوهاج تجديد حبس 7 متهمين 15 يوم على ذمة التحقيق لاتهامهم بمقاومة السلطات بان قاموا بإطلاق أعيرة نارية على قوة من مركز سوهاج اثناء إلقائها القبض على أشقياء.

وترجع الواقعة عندما قام ضابط مباحث مركز سوهاج والقوة المرافقة له بضبط المتهمين حسن ق وزين العابدين ق لاتهامهم فى قضية قتل عمد وأثناء ذلك قام المتهمين احمد ق م وعامر ق م ومحمد ا ق ومحمد ق م ورفعت ق م بإطلاق الأعيرة النارية على الضباط والقوة، ما ادى الى هروب المقبوض عليهم ولكن تمكنت القوات بعد ذلك من القاء القبض على المتهمين السبعة وتم عرضهم على النيابة وتولت النيابة التحقيقات .