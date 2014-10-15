مصر تستعد لدخول موسوعة “جينيس” بأكبر طبق كشري في العالم

تستعد مصر للدخول لموسوعة ”جينيس” للأرقام القياسية بأكبر طبق كشري في العالم في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك لتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة الأرقام القياسية.

ويقام مهرجان ”الكشري” يوم السبت 22 نوفمبر المقبل، بحديثة ”الحرية” بالزمالك، وتستعد مطاعم ”إنجزني” للمشاركة في المسابقة بتقديم أكبر طبق كشري، وذلك بعد أن تواصلوا مع المسئولين عن موسوعة ”جينيس”للأرقام القياسية، والحصول على موافقتهم لتحضير الطبق.

من المقرر تحضير طبق يبلغ عرضه 10 أمتار، وارتفاعه 1.2 متر، ويكفي لإطعام آلاف الأشخاص. وسيشارك في المهرجان 100 من أكبر مطاعم مصر لتسليط الضوء على أنشطتهم، وتشجيع سياحة المطاعم المصرية.

يشمل المهرجان التوعية بقضية الجوع من خلال التبرع بالكشري والأطعمة التي سيتم تجهيزها داخل المهرجان للفقراء، من خلال الجمعيات الخيرية بعد انتهاء الحدث.

وسوف يحضر من قبل ”جينيس” كلًا من “وفد من الموسوعة، وفود طهاة مشهورين من مختلف دول العالم، والعديد من الشركات المصرية الراعية للحدث”.