بالفيديو.. «الزوراء» مؤسسة جديدة لتأهيل نساء داعش للجهاد

أعلن الجهاز الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، الأربعاء، تدشين مؤسسة إعلامية تربوبية جديدة، تحت مسمى «مؤسسة الزوراء للإنتاج الإعلامي»، هدفها تأهيل نسائها وأنصارياتها للجهاد مع الرجال.

وذكر الجهاز الإعلامي أن المؤسسة «خاصة بالأنصاريات، وتوجه أعمالها أليهنّ، وتهدف إلى إعداد الأخوات لساحات الجهاد في جوانب عدة»، موضحة أن دورات التأهيل ستُقسَم إلى «الجانب الشرعي ويهدف إلى نقل بعض الدورات الشرعية الهامة للأخوات، والجانب الإعلامي ويهدف لتعليم الأخوات برامج التصميم والمونتاج وغيرها، والجانب البدني لتعلم استخدام الأسلحة من خلال نقل المقاطع النافعة المفيدة في هذا المجال، والطبي في الحروب بعد تعلم الإسعافات الأولية»

وأشار الجهاز لوجود جانب «اقتصادي جهادي» يهدف لتعليم نساء أساسيات الخياطة والطبخ لخدمة المجاهدين.

وأكدت المؤسسة ضرورة الالتحاق بالدورات عبر المواقع الجهادية التابعة للتنظيم على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، واعتبار النساء أنفسهن مجاهدات لا تقل أعمالهن عن الرجال، كما كلف «داعش» كوادره النسائية الإعلامية بنشر الدورات المصورة وغيرها إلى الأنصاريات المؤيدات خارج أراضيهن من أجل أن يصبحن «مجاهدات المستقبل».