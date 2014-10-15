إصابة 11 شخص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب ” توك توك” بالمنوفية

أصيب 11 شخصا بقرية أسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة في مشاجرة دامية بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات على سرقة توك توك، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث الباجور، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بقرية أسطنها، وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة عائلتى “سابق والسلكاوي” وجميعهم مقيمون بقرية أسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وبسؤال الطرفين اتهما كلا منهما الأخر بالتعدى عليه بالضرب لخلافات على سرقة توك توك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.