Dracula Untold الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، عودة فيلم The Maze Runner الى المرتبة الخامسة حيث حصد 13.7 مليون دولار، وتقدم فيلم Anabelle الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 27 مليون دولار، وتراجع فيلم Gone Girl من المرتبة الثانية الى الثالثة حاصداً أيضاً 27 مليون دولار، وعاد فيلم Guardians of the Galaxy مجدداً الى المرتبة الثانية مع 28 مليون دولار وتقدّم فيلم Dracula Untold من المرتبة الرابعة الى الأولى حيث حصد 33.9 مليون دولار .

في أميركا، دخل فيلم The Judge في المرتبة الخامسة مع 13.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Anabelle من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث جمع 15.8 مليون دولار، ودخل فيلم Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day مباشرة في المرتبة الثالثة حيث حصد 18.3 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Dracula Untold في المرتبة الثانية مع 23.5 مليون دولار، وبقي فيلم Gone Girl صامداً في المرتبة الأولى بعد أن حصد 26.4 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Dracula Untold من المرتبة الأولى الى الخامسة مع 5851 مشاهد، وتراجع فيلم The Equalizer الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 6565 شخص، وبقي فيلم Gone Girl في المرتبة الثالثة مع 6686 مشاهد، ودخل فيلم Left Behind في المرتبة الثانية مع 7964 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Anabelle مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 11376 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم The Equalizer الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 15671 شخص، ودخل فيلم The Guest مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 17335 شخص، وتراجع فيلم Annabelle الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 27569 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Bang Bang من المرتبة الأولى الى الثانية مع 51910 مشاهد ودخل فيلم Dracula Untold مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 86502 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة بقاء فيلم "حديد" حيث حصد مليون و 386 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم "حماتي بتحبني" في المرتبة الرابعة حاصداً مليونين و 19 ألف جنيه، وصمد فيلم "عمر وسلوى" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 5 مليون و 552 ألف جنيه، وما زال فيلم "واحد صعيدي" في المرتبة الثانية مع 6 مليون و 353 ألف جنيه وتمكن فيلم "الجزيرة 2" من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى بعد أن حصد 13 مليون 300 ألف جنيه.