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' سواريز لا يطيق صبرا على خوض الكلاسيكو '

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' سواريز لا يطيق صبرا على خوض الكلاسيكو ' ' سواريز لا يطيق صبرا على خوض الكلاسيكو '

صرح داني الفيس المدافع الايمن لنادي برشلونة بأن زميله الجديد لويس سواريز لايمكنه الانتظار لخوض لقائه الاول مع الفريق فى الكلاسيكو امام ريال مدريد.

وكان سواريز قد انتقل لكامب نو قادما من ليفربول مقابل 88 مليون يورو، ولكنه لم يخض أي لقاء رسمى تنفذيا لعقوبة الاتحاد الدولى بحرمانه من المباريات أربعة اشهر بعد قيامه بعض جيورجيو كيليني مدافع ايطاليا فى مباراة المنتخبين الاورجواياني والايطالي فى كأس العالم الاخيرة فى البرازيل.

وينتهى ايقاف سواريز عشية 25 اكتوبر مما يسمح له بالمشاركة فى لقاء النادى الكتالونى امام ريال مدريد فى نفس اليوم وقال الفيش ان سواريز يرغب بشدة فى خوض اللقاء.

وقال الفيس فى تصريحات لـ"تي في 2 "هناك الكثير من التوقعات تجاه سواريز واعتقد انه مستعد تماما وهو يبذل جهدا أكثر من أي شخص آخر وهو يرغب بشدة في العودة للمشاركة في المباريات".

من ناحية أخرى.. قال الفيس إنه غير واثق فيما يحمله له المستقبل حيث من المقرر ان ينتهى عقده مع برشلونه في نهاية الموسم.

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فيديو اليوم السابع