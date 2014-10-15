بالصور دراما كروية - استفزاز فرنسي يتحول في دقيقة لانتكاسة ورد سويدي

لحظة هدف فرنسي قاتل، أدت لفرحة عارمة واستفزاز، تلاها هدف سويدي رد الاستفزاز، دراما كروية في مباراة إياب التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا تحت 21 سنة.

مباراة الذهاب بين فرنسا والسويد انتهت في العاصمة الفرنسية بفوز فرنسا بهدفين مقابل لاشيء، لتصعب مهمة السويد في لقاء العودة.

في العودة ظهرت دراما كرة القدم كما يجب أن تكون، فتقدمت السويد بثلاثية نظيفة، قبل أن تسجل فرنسا هدف في الدقيقة 86.

هدف فرنسا القاتل وقتها كان يضمن تأهل الديوك وخروج السويد، هدف احتفل به لاعبو فرنسا بطريقة استفزازية أمام أعين لاعبي السويد.

طريقة استفزازية أسفرت عن اشتباك بين اللاعبين قبل أن يتدخل حكم المباراة ويشهر بطاقته الصفراء، لإيقافها.

استفزاز أشعل نيران السويد، لتحرق شباك فرنسا في الدقيقة 88 بهدف قاتل، وسط فرحه جنونية من لاعبي والجهاز الفني للسويد.

ليأتي وقت رد الدين، فاستفز لاعبو السويد فرنسا، بنفس طريقة استفزاز الديوك لهم قبل دقيقة واحدة.

وتواصل الاستفزاز السويدي حتى بعد نهاية المباراة، فقبل خروج اللاعبين من الملعب، احتفلوا بنفس الطريقة أمام أعين الجهاز الفني لفرنسا.

انتصار وتأهل سويدي، تواصلت احتفالاته داخل غرف خلع الملابس، وبطريقة الاستفزاز نفسها.

شاهد صور - دراما استفزازية بين فرنسا والسويد

شاهد - ملخص دراما فرنسا والسويد تحت 21 سنة