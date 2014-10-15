' لا توجد كلمات ملائمة لوصف رونالدو '

صرح فرناندو سانتوس المدير الفنى لمنتخب البرتغال بأنه لايملك أي كلمات يمكن أن تصف كريستيانو رونالدو بعد ان سجل نجم ريال مدريد الاسبانى هدف الفوز لمنتخب بلاده على الدنمارك في تصفيات امم اوروبا 2016 الليلة الماضية.

وبدا منتخب البرتغال فى طريقه للتعادل حين ارتقى رونالدو للكرة مسجلا برأسه هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وقال سانتوس فى تصريحات للصحفيين "رونالدو هو رونالدو، شخص يعشق الفوز ولايوجد أي صفات يمكن ان يوصف بها".

واضاف "كنا نعلم ان الدنمارك فريق قوى للغاية، واعتقد انهم شاهدوا المباراة ضد فرنسا وغيروا من تكتيكاتهم المعتادة وانتقلوا للعب بطريقة 4-4-2 بدلا من طريقة 4-3-3".

يذكر ان البرتغال تحتل حاليا المركز الثالث فى مجموعتها وراء الدنمارك والبانيا التى تحقق المفاجأة حتى الآن بتصدرها المجموعة.