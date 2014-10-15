توني كروس: لا يوجد سبب وراء إخفاق ألمانيا

أ ش أ - حمل توني كروس نجم خط وسط منتخب ألمانيا فقدان التركيز قرب نهاية المباراة مسئولية فقدان نقطتين بالتعادل امام جمهورية ايرلندا 1-1 في تصفيات أمم أوروبا 2016.

وكان الفريق الألماني بطل العالم بعيدا عن مستواه في اللقاء ولكن كروس نجم ريال مدريد الأسباني كاد يضمن له الفوز بهدف سجله من تسديدة بعيدة المدى لكن جون أو شيه سجل هدف التعادل قبل النهاية.

وأعرب كروس عن شعوره وزملائه بالإحباط بسبب التعادل وقال في تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الالمانى لكرة القدم "كان هذا التعادل غير مطلوب بعد ان لعبنا جيدا لفترات طويلة ولكن لايوجد تفسير لما حدث ولكننا اظهرنا خلال فترات طويلة من اللقاء اننا قادرون على تحقيق الفوز".

من جانبه اعرب ماريو جوتزه عن حزنه بسبب اخفاق منتخب المانشافت عن حسم اللقاء بعد أن منى بهدف التعادل قبل النهاية بدقيقة واحدة.

وقال "كان امرا محبطا للغاية فقد كان فوزنا امرا شبه مؤكد وكنا نملك القدرة والامكانية لتحقيق الفوز ".

يذكر انه بهذه النتيجة يكون الفريق الالمانى قد فقد اربع نقاط فى مباريتيه فى تصفيات امم اوروبا حيث خسر أمام بولندا يوم السبت الماضى قبل ان يتعادل مع جمهورية ايرلندا مساء امس.