رونالدو: علاقتي بميسي ليست سيئة على الإطلاق

أكد النجم البرتغالى كريسيتانو رونالدو ان هدفه هو ان يظل اللاعب الافضل فى العالم مؤكدا انه لم يتغير على مر السنوات .

وتناول نجم ريال مدريد الاسبانى في مقابلة مع مجلة "وورلد سوكر"، أهدافه الشخصية للموسم الجديد بالإضافة لما قدمه الموسم الماضي ونجاحه فى الفوز مع فريقه بالكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا.

وقال النجم البرتغالى عن تحقيقه لجائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 31 هدف في الدوري الاسباني "إن الجوائز الفردية هي نتيجة لتحقيق الأهداف الجماعية، لقد كان لدينا موسم رائع وجائزة مثل الحذاء الذهبي نتيجة اللعب بشكل جيد كفريق واحد، لن أخفي بأنني كنت أريد تحقيقها".

ولم يخفي رونالدو بأنه شخص سعيد، وقال: "أنا سعيد فالأمور تسير على ما يرام، ولا أفتقر لشيء، لدي صحة جيدة وعائلتي أيضا، سيكون من الظلم أن أقول بأنني حزين".

من ناحية اخرى اعترف رونالدو بأنه خاطر باللعب في نهائي دوري الأبطال بالإضافة لكأس العالم بعد أن كان مصاب وقال: "نعم بالتأكيد لقد خاطرت، وكان سيكون من الجيد لو أوقفت نفسي من اللعب آنذاك، ولكن لم أريد أن أضيع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم".

وأضاف: "لم أكن في حالة أفضل وخاطرت، على مستوى النادي الأمور سارت جيدة حيث أننا فزنا وسجلت وحققنا العاشرة، ولكن مع البرتغال حدث العكس".

وأوضح رونالدو أن مسيرته كانت في خطر بعد مشاركته وهو مصاب مؤكدا انه في الحياة لا يفوز المرء بدون تضحيات ويجب المخاطرة، وكانت هناك مشاؤكات في مسابقات كبرى وكان من الصعب ألا يلعب، وسارت الأمور بشكل جيد وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا".

وأكد النجم البرتغالي أنه في نادي مثل ريال مدريد دائما هناك ضغوط لتحقيق دوري الأبطال: "كل شخص يلعب لريال مدريد يعرف أن هناك ضغوط في النادي، ليس فقط في الداخل أيضا في الخارج، إننا نتحدث عن أفضل فريق في العالم، أعتقد أن الضغط لكسب الكأس القارية العاشرة كان كبيرا ونادي مثل ريال مدريد بإمكانه تحقيق دوري أبطال أوروبا كل عام وهذا الموسم نحن هادئين أكثر من الناحية النفسية".

وعلّق البرتغالي عن ما إذا كان أفضل عام في مسيرته: "ربما من ناحية الجوائز الجماعية والفردية، ولكن أعتقد أنني كنت على نفس المستوى في ست أو سبع سنوات الأخيرة".

على صعيد آخر أشاد رونالدو بالمدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لريال مدرد وقال: "إنه يقوم بعمل كبير وهو شخص رائع، مدرب كبير ونحن سعداء معه".

وأختتم اللاعب حديثه مشيرا إلى التنافس والعلاقة بينه وبين ليو ميسي: "من الطبيعي أن يقارن الناس بيننا، لقد اعتدت على ذلك منذ فترة وجودى في مانشستر يونايتد، هل علاقتنا سيئة؟ لا على الإطلاق، نحن زملاء في المهنة، خارج كرة القدم ليست لدي أي علاقة معه، ما بيننا هو تنافس إيجابي".