مالك مكتب سفريات بالمنيا يحتجز مصريين ويجبرهم على توقيع إيصالات أمانه‎

استولى مالك مكتب سفريات ليبي الجنسية على أموال 4 عمال مصريين نظير سفرهم للعمل وأجبرهم على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدهم بالمنيا.

ورد بلاغ لقسم شرطة المنيا من كلا من “محمد ن” و”علي ص” و”ياسر ن” و”محمد م” من المنيا ببلاغ إلى قسم شرطة المنيا يفيد بتضررهم من شخص يدعي “سالم ع” ليبي الجنسيه وصاحب مكتب سفريات لقيامه بالاتفاق معهم على استخراج تأشيرات لتسفيرهم إلى دولة ليبيا نظير سداد كل منهم مبلغ 1350 دينار ليبي.

وأضاف المتقدمون بالبلاغ انهم قاموا بالعمل لمدة 5 اشهر بمدينة سبها في مهنة النقاشه بأماكن متعددة بمبلغ 100 الف دينار ليبي الا ان المشكو في حقه استولى علي تلك الأموال ، ولدى محاولتهم الهجرة غير الشرعية للهروب من بطشه قام باحتجازهم وأجبرهم علي التوقيع علي إيصالات أمانه مصرية.

تم اخطار اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا ، فأمر إدارة البحث بعمل التحريات حول الواقعة ومعرفة ظروفها وملابساتها.