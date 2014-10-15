أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مالك مكتب سفريات بالمنيا يحتجز مصريين ويجبرهم على توقيع إيصالات أمانه‎

Google+ Print
مالك مكتب سفريات بالمنيا يحتجز مصريين ويجبرهم على توقيع إيصالات أمانه‎ مالك مكتب سفريات بالمنيا يحتجز مصريين ويجبرهم على توقيع إيصالات أمانه‎

مديرية أمن المنيا

استولى مالك مكتب سفريات ليبي الجنسية على أموال  4 عمال مصريين نظير سفرهم للعمل وأجبرهم على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدهم بالمنيا.

ورد بلاغ لقسم شرطة المنيا من كلا من “محمد ن” و”علي ص” و”ياسر ن” و”محمد م” من المنيا ببلاغ إلى قسم شرطة المنيا يفيد بتضررهم من شخص يدعي “سالم ع” ليبي الجنسيه وصاحب مكتب سفريات لقيامه بالاتفاق معهم على استخراج تأشيرات لتسفيرهم إلى دولة ليبيا نظير سداد كل منهم مبلغ 1350 دينار ليبي.

وأضاف المتقدمون بالبلاغ انهم قاموا بالعمل لمدة 5 اشهر بمدينة سبها في مهنة النقاشه بأماكن متعددة بمبلغ 100 الف دينار ليبي الا ان  المشكو في حقه استولى علي تلك الأموال ، ولدى محاولتهم الهجرة غير الشرعية للهروب من بطشه قام باحتجازهم وأجبرهم علي التوقيع علي إيصالات أمانه مصرية.

تم اخطار اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا ، فأمر إدارة البحث بعمل التحريات حول الواقعة ومعرفة ظروفها وملابساتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا