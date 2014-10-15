طوارئ بموانىء البحر الأحمر لاستقبال شحنات الحيوانات الحية‎

أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لموانىء البحر الأحمر انه تم اتخاذ إجراءات خاصة لأولوية دخول سفن الحيوانات على الأرصفة و سرعة التفريغ و كذا تم بالتنسيق مع الحجر البيطرى بالميناء و وزارة الزراعة أخذ عينات من الحيوانات الحية وتحليلها قبل التراكى على الأرصفة للتأكد من خلوها من الأمراض و صلاحيتها.

أضاف مصطفى في تصريحات صحفية أنه فى إطار خطة الحكومة لتوفير السلع الضرورية للمواطنين تستقبل موانيء البحر الأحمر ثانى شحنة للحيوانات الحية على متن السفينة “طيبة” وعليها 1975 رأس عجول حية قادمة من جيبوتى ، وذلك بعد استقبال ميناء الأدبية بالأمس 32158 رأس حيوانات حية قادمة من استراليا.

يشهد ميناء الأدبية ، اليوم ، وصول 80646 طن بضائع متنوعة حيث يستقبل السفينة “اليناب” وعلى متنها 50800 طن كلينكر قادمة من شرق اسيا ، والسفينة “بورسعيد” وعلى متنها 10 ألاف طن بضائع عامة قادمة من ينبع ، والسفينة “هيركليز” وعلى متنها 19846 طن زيوت قادمة من ينبع ، ويغادر الميناء السفينة “او ام بونتاتيس” وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة.

كما يغادر ميناء السويس ، اليوم ، السفينة “شاكر” وعلى متنها 6000 طن بضائع عامة وأغذية متجهة إلى جدة وشهد ميناء السخنة وصول السفينة “كوتا كانتيك” قادمة من العقبة.