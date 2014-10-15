سفير بريطانيا فى إسرائيل: الدولة العبرية تفقد دعمها في المملكة المتحدة بسبب بناء المستوطنات

قال سفير بريطانيا في إسرائيل ماثيو جولد إن الدولة العبرية تفقد دعمها في المملكة المتحدة بسبب استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلي العملية العسكرية على غزة في الصيف الماضي.
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية – على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء – أن تصريحات السفير البريطاني تأتي بعد أن وصف وزير سابق في الحكومة البريطانية الموقف في فلسطين “بالفصل العنصري”.
واستغل وزير التنمية الدولية السابق السير آلان دنكان، كلمته أمام المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن أمس لمهاجمة عدم استعداد العالم لانتقاد إسرائيل على سياساتها.
وأضاف أن الوضع في مدينة الخليل بالضفة الغربية- التي تعتبر منذ فترة طويلة مسرحا لمواجهة عنيفة ومريرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين- يمكن أن يعتبر الآن شكلا من أشكال الفصل العنصري .
وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت مساء أمس الأول رمزيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأغلبية ساحقة بلغت 274 صوتا مقابل 12 صوتا.
أ ش أ