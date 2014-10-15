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سفير بريطانيا فى إسرائيل: الدولة العبرية تفقد دعمها في المملكة المتحدة بسبب بناء المستوطنات

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سفير بريطانيا فى إسرائيل: الدولة العبرية تفقد دعمها في المملكة المتحدة بسبب بناء المستوطنات سفير بريطانيا فى إسرائيل: الدولة العبرية تفقد دعمها في المملكة المتحدة بسبب بناء المستوطنات

ارشيفية

قال سفير بريطانيا في إسرائيل ماثيو جولد إن الدولة العبرية ‏تفقد دعمها في المملكة المتحدة بسبب استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية، إضافة ‏إلي العملية العسكرية على غزة في الصيف الماضي.‏

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية – على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء – أن تصريحات السفير البريطاني تأتي بعد أن وصف ‏وزير سابق في البريطانية الموقف في فلسطين “بالفصل العنصري”.‏

واستغل وزير التنمية الدولية السابق السير آلان دنكان، كلمته أمام المعهد الملكي للخدمات ‏المتحدة في لندن أمس لمهاجمة عدم استعداد العالم لانتقاد إسرائيل على سياساتها.‏

وأضاف أن الوضع في مدينة الخليل بالضفة الغربية- التي تعتبر منذ فترة طويلة مسرحا ‏لمواجهة عنيفة ومريرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين- يمكن أن يعتبر الآن شكلا من أشكال ‏الفصل العنصري .‏

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت مساء أمس الأول رمزيا على الاعتراف بالدولة ‏الفلسطينية بأغلبية ساحقة بلغت 274 صوتا مقابل 12 صوتا.‏

 

 

أ ش أ

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