رونالدو عن هدف البرتغال القاتل: توقعت تمريرة كواريزما

(إفي): قال البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب هدف فوز منتخب بلاده على الدنمارك بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2016، إنه توقع المكان الذي ستنتهي فيه تمريرة زميله ريكاردو كواريزما مما ساعده في التسجيل.

وسجل رونالدو هدفا في الوقت القاتل قاد بيه منتخب بلاده لتحقيق الفوز على حساب الدنمارك.

وقال رونالدو في تصريحات إذاعية بعد المباراة "أعرف كواريزما، لعبت معه لبعض الوقت وأرسل تمريرة جيدة، كنت أعرف أين سيرسل الكرة والمكان الذي سيتوجب علي الذهاب إليه".

وأضاف اللاعب "يجب اللعب بنفس القوة دائما طالما كنت جسديا ونفسيا في حالة طيبة، سأقدم أفضل ما لدي".

شاهد - هدف رونالدو في مرمى الدنمارك

واعتبر رونالدو أن فريقه سيتأهل للبطولة متصدرا مجموعته، معتبرا أنه أقوى فرقها.

يذكر أن لاعب ريال مدريد الإسباني أصبح رصيده من الأهداف مع المنتخب 51 هدفا في 116 مباراة.