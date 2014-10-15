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التوتر يسيطر على العلاقات بين ألبانيا وصربيا عقب مباراة بين البلدين

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التوتر يسيطر على العلاقات بين ألبانيا وصربيا عقب مباراة بين البلدين التوتر يسيطر على العلاقات بين ألبانيا وصربيا عقب مباراة بين البلدين

قالت حكومة صربيا اليوم الأربعاء إن أعمال الشغب التي حدثت في المدرجات والمواجهات التي شهدها الملعب خلال مباراة صربيا وألبانيا مساء الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، مما أدى إلى إيقاف اللقاء واعتقال عدد من الأشخاص من بينهم شقيق رئيس وزراء ألبانيا، تعد استفزازا.

وندد وزير الخارجية الصربي إيفيكا داسيتش بأن ما حدث "له أبعاد سياسية، وكان بمثابة استفزاز سياسي".

وخلال المباراة حلقت طائرة صغيرة بدون طيار تم التحكم فيها عن بعد، فوق سماء الملعب وكان فوقها علم مكتوب عليه "ألبانيا العظمى"، وهو مفهوم يتعلق بالوحدة ويتضمن: صربيا ومقدونيا واليونان ومونتنيجرو.

وتم أمس اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم أولسي راما شقيق رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، والذي تم استجوابه للاشتباه في أنه كان المسئول عن التحكم في الطائرة بدون طيار من مقصورته بالملعب.

وبعدها تم نقل راما إلى المطار ومن هناك انطلق في طريق عودته نحو ألبانيا، وفقا لما ذكرته وكالة (Tanjung).

ويرى وزير خارجية صربيا أن ما حدث يشكل خطورة كبيرة نظرا لتورط شقيق رئيس وزراء ألبانيا فيه.

يشار إلى أن تحليق الطائرة بدون طيار تسبب في إثارة مواجهات بين اللاعبين داخل الملعب، كما حاول بعض مشجعي صربيا النزول إلى أرض الملعب، مما دفع حكم اللقاء لإيقاف المباراة التي كانت الأولى بين منتخب البلدين منذ نحو خمسة عقود

.

وكانت مباراة أمس بها خطورة كبيرة نظرا للعداوة بين مشجعي المنتخبين وتوتر العلاقات بين البلدين بسبب نزاع كوسوفو، التي كانت مقاطعة صربية في السابق ومعظم سكانها ألبان، وقد استقلت بشكل أحادي الجانب في 2008.

وقعت مواجهات أمس قبل أسبوع على توجه إيدي راما إلى صربيا، والتي ستصبح في حال إجرائها، أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء ألباني إلى صربيا خلال 70 عاما.

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