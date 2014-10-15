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الحوثيون يسيطرون على ميناء الحديدة في اليمن

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الحوثيون يسيطرون على ميناء الحديدة في اليمن الحوثيون يسيطرون على ميناء الحديدة في اليمن

ذكر مسؤولون محليون أن الحوثيين سيطروا على ميناء الحديدة على البحر الأحمر وأقاموا نقاط تفتيش في أنحاء المدينة وسيطروا على مطارها بعد أن بسطوا سلطتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في الشهر الماضي.

والحديدة ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد عدن.

وقال سكان الحديدة لـ"رويترز" إن الحوثيين نشروا قواتهم في جميع منافذ المدينة، الثلاثاء، ومن بينها المطار وإن مقاومة قوات الأمن اليمنية كانت منعدمة أو ضعيفة.

وأذهلت سيطرة الحوثيين على العاصمة في 21 سبتمبر اليمنيين. وتعاني البلاد من اضطرابات سياسية منذ احتجاجات حاشدة في عام 2011 أجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على ترك السلطة.

وبسط الحوثيون الشيعة الذين يقع معقلهم الرئيسي بشمال اليمن سيطرتهم بشكل غير رسمي على الوزارات في صنعاء وأبرموا اتفاقاً لتقاسم السلطة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوى سياسية اخرى.

وعين هادي، الاثنين، مبعوث اليمن لدى الأمم المتحدة خالد بحاح رئيساً للوزراء في خطوة رحب بها الحوثيون ولكنهم رفضوا الرحيل عن صنعاء حتي يتم تشكيل الجديدة.

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