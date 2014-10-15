شركة إيرانية ترغب بإنشاء مجمع سكني متنقل لإيواء النازحين في العراق

صرح متحدث اعلامي عراقي، الأربعاء، بأن احدى الشركات الايرانية تقدمت بطلب لإنشاء مجمعا سكنيا متنقلا لإيواء العوائل النازحة في المحافظة على أرض مساحتها 25 دونما في محافظة واسط 180 كم جنوب شرق بغداد.

وقال طه الرديني عضو اللجنة الاعلامية في المحافظة إن شركة هوشمند سازة الإيرانية تقدمت بطلب رسمي إلى محافظة واسط تبدي من خلاله الرغبة بإنشاء مجمع سكني متنقل لإيواء العوائل النازحة من جراء اعمال العنف في البلاد وان الشركة متخصصة بتصنيع وتجهيز الكرفانات.

>وأضاف أن الشركة كشفت عن رغبتها بالحصول على قطعة ارض ذات مساحة شاسعة لتجهيزها بكميات كبيرة من الكرفانات ذات المواصفات الفنية المزودة

>بعوازل حرارية لمواجهة تقلبات الطقس ليكون مجمعا سكنيا متنقلا. وأشار إلى أن المجمع سيتم تجهيزه بمدرسة ومركز صحي كما سيخصص لاحتضان

>جميع العوائل النازحة المنتشرة في أبنية المحافظة والمدارس.

>وأضاف أن المحافظة رحبت بهذا العرض وقررت تخصيص مساحة 25 دونما في المحافظة لإنشاء المجمع السكني المتنقل مع تحديد فترة صيانة 6 أشهر

>لإدامة المجمع.

>يذكر أن محافظة واسط تصدرت المركز الثالث بين المحافظات الوسطى والجنوبية باستقبال العوائل النازحة بعد محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف حيث استقبلت بعد العاشر من شهر يونيو الماضي اكثر من 22 ألف نازح من مدينتي صلاح الدين والموصل.