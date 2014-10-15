الأشعة تؤكد.. غياب صلاح الدين شهرا عن الأهلي

بات من المؤكد غياب الإثيوبي صلاح الدين سعيد مهاجم الأهلي عن الملاعب لمدة شهر، بعد ما أكدت نتائج الفحوصات الطبية استمرار أزمة "السمانة" مع اللاعب.

وكان المهاجم الوافد للأهلي من صفوف وادي دجلة في الصيف، قد تعرض للإصابة في السمانة خلال مباراة السوبر أمام الزمالك.

وغاب صلاح الدين عن المشاركة في تدريبات الفريق الأحمر من وقتها، وحتى يوم الاثنين الماضي، ليعود ويشارك في التدريبات، قبل أن يصاب مجددا.

وأثبتت نتائج الأشعة التي أجراها اللاعب، غيابه عن صفوف الأهلي لمدة شهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الشرطة في الثامن عشر من أكتوبر في لقاء مؤجل، قبل أن يواجه الإسماعيلي في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري.