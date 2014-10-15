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الداخلية : «الأمن الوطنى» يضبط 48 عنصر إرهابى فى 12 محافظة لإتهامهم بالقتل

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الداخلية : «الأمن الوطنى» يضبط 48 عنصر إرهابى فى 12 محافظة لإتهامهم بالقتل الداخلية : «الأمن الوطنى» يضبط 48 عنصر إرهابى فى 12 محافظة لإتهامهم بالقتل

صرح مسؤول المركز الاعلامي بوزارة الداخلية فى بيان له أن جهازالأمن الوطني تمكن من ضبط 48 من العناصر الإخوانية الإرهابية، ومثيري الشغب .

والمتهمون، منهم 8 من دمياط، 7 من الإسكندرية، و5 بكل من القاهرة، الجيزة ، كفر الشيخ، 4 بكل من الغربية، القليوبية، 3 بكل من بني سويف، أسيوط، 2 قنا، 1 بكل من الدقهلية والمنوفية، وتم إحالتهم إلى النيابات المختصة.

وأكد المصدر أن المتهمين  متورطين فى أحداث قتل والشروع فى قتل وإحراق سيارات ومنشأت شرطية، بالإضافة إلى إتهام 15 منهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية وحركات تحرض على الفوضي والارهاب داخل الجامعات، وطلبت النيابات تحريات الامن الوطني عن المتهمين .

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