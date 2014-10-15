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العثور علي قنبلة هيكلية وضعها مجهولون بجوار نقطة مرور في بنى مزار بالمنيا‎

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العثور علي قنبلة هيكلية وضعها مجهولون بجوار نقطة مرور في بنى مزار بالمنيا‎ العثور علي قنبلة هيكلية وضعها مجهولون بجوار نقطة مرور في بنى مزار بالمنيا‎

أرشيفية

عثرت أجهزة الأمن بالمنيا ، صباح اليوم ، على قنبلة هيكلية وضعها مجهولون بجوار نقطة مرور طنبو بنى مزار.

انتقل خبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة ، وبفحص القنبلة تبين أنها خالية من المتفجرات فيما قامت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة بحثا عن قنابل أو أجسام غريبة بالمنطقة ، وتم تحريز القنبلة الهيكلية التي عثر عليها.

كان اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من مركز شرطه بنى مزار بالعثور على جسم غريب يشتبه كونه قنبلة تم زرعه بجوار نقطة مرور طنبو مركز بنى مزار ، وتبين من المعاينة أن الجسم عبارة عن قنبلة هيكلية خالية من المتفجرات ، ومكونة من بعض قطع الخشب موصلة ببعضها علي هيئة أصابع تشبه الديناميت ومربوط بها أسلاك تم توصيلها ببطارية تليفون محمول ولكنها تم التحفظ عليها.

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