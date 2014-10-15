مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة محلب لبحث القضايا والملفات الهامة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم “الأربعاء” برئاسة المهندس إبرهيم محلب لبحث عدد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة ومناقشة مخططات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والقضايا التى تهم المواطنين واحتياجاتهم الضرورية ومتابعة بدء العام الدراسى الجامعى الجديد ٠

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع تقريرا عن الوضع الأمنى وتقريرا عن جولات وزيارات رئيس الوزراء والوزراء الميدانية بالقاهرة والمحافظات ومتابعة تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي والبدء فى مشروع استغلال المثلث الذهبي جنوب مصر و خطة إنشاء مجموعة من الطرق ٠٠ كما يستعرض المجلس تقريرا عن السياسة الخارجية المصرية .

ويبحث مجلس الوزراء عددا من القضايا الاقتصادية والإستثمارية والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية، والإعداد لمؤتمر أصدقاء مصر،وبعض مشروعات القوانين وكذلك بحث احتياجات المواطنين من توافر السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية الأخرى .

أ ش أ