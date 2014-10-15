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النيابة ترسل لوزارة الداخلية للاستعلام عن قوات أمن دار القضاء للاستماع لأقوالهم حول الانفجار

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النيابة ترسل لوزارة الداخلية للاستعلام عن قوات أمن دار القضاء للاستماع لأقوالهم حول الانفجار النيابة ترسل لوزارة الداخلية للاستعلام عن قوات أمن دار القضاء للاستماع لأقوالهم حول الانفجار

أرسلت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حته رئيس النيابة خطابًا إلى وزارة الداخلية للاستعلام عن قوات أمن دار القضاء العالى تمهيدا لاستدعائهم للاستماع إلى اقوالهم حول الانفجار الذى وقع مساء امس الثلاثاء بمحيط دار القضاء العالي .
> واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين الذين قرروا بانهم فوجئوا بانفجار شديد حدث أمام صيدلية الاسعاف المواجهة لدار القضاء العالى ، أدى إلى وقوعهم مصابين ، ولم يحددوا فى البداية مصدر الانفجار .

وأكدوا أن قوة الانفجار دفعتهم بعيدا وأسفرت عن إصاباتهم بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسد، وقال معظمهم إنهم تواجدوا بالمكان بغرض ركوب المترو.

كانت قنبلة محلية الصنع انفجرت مساء امس الثلاثاء بمحيط شارع رمسيس بالقرب من دار القضاء العالى ، مما اسفر عن اصابة 12 شخصا تم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم

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