وزير التعليم العالي ورئيس جامعة النهضة يفتتحان محطة كهرباء تعمل بالجاذبية الأرضية

يفتتح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة الساعة الواحدة ظهر السبت القادم بجامعة النهضة اول محطة لتوليد الكهرباء فى العالم لا تعمل بطرق توليد الكهرباء التقليدية كما لا تعمل بطاقة الرياح او الطاقة الشمسية ويحضر ايضا حفل افتتاح المحطة الاستاذ سمير داعوش نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المسئولة عن الابحاث والاختراع.

وصرح الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة انه حلا لمشكلة الكهرباء وبعد دراسات وابحاث علمية متخصصة ومستمرة تم انشاء هذه المحطة لتوليد الكهرباء عن طريق استخدام الجاذبية الارضية وأكد الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة ان الجامعة تهدى هذا الانجاز للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى لحل مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيا واضاف انه يسبق افتتاح المحطة حفل تخرج عدد من كليات جامعة النهضة ويحضره الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى ولفيف من قيادات الجامعة والشخصيات العامه.