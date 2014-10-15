أسقف الشباب يعلن عن الإعداد لمهرجان الكرازة لعام 2015

أعلن الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، عن إجتماع اللجنة التحضيرية لمهرجان الكرازة ، اليوم الأربعاء، للبدء فى إعداد موضوعات وكتب مهرجان٢٠١٥ ،تحت شعار”تمسك بما عندك” فى الإيمان المسيحى والانتماء الوطنى.

> و الجدير بالذكر أن مهرجان الكرازة هو عبارة عن مجموعة من الدراسات تشرف عليها أسقفية الشباب وتدرس لجميع المراحل من حضانة , وحتى المرحلة الجامعية والخريجيين في جميع أنواع النواحي الدينية والحياتية من الكتاب المقدس والبرمجيات الرياضة ، الرسم ، الموسيقى ، المسرح وغيرها وتقام خلال فترة الأجازة الصيفية من كل عام .