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أسقف الشباب يعلن عن الإعداد لمهرجان الكرازة لعام 2015

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أسقف الشباب يعلن عن الإعداد لمهرجان الكرازة لعام 2015 أسقف الشباب يعلن عن الإعداد لمهرجان الكرازة لعام 2015

أعلن الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، عن إجتماع اللجنة التحضيرية لمهرجان الكرازة ، اليوم الأربعاء، للبدء فى إعداد موضوعات وكتب مهرجان٢٠١٥ ،تحت شعار”تمسك بما عندك” فى الإيمان المسيحى والانتماء الوطنى.
> و الجدير بالذكر أن مهرجان الكرازة هو عبارة عن مجموعة من الدراسات تشرف عليها أسقفية الشباب وتدرس لجميع المراحل من حضانة , وحتى المرحلة الجامعية والخريجيين في جميع أنواع النواحي الدينية والحياتية من الكتاب المقدس والبرمجيات الرياضة ، الرسم ، الموسيقى ، المسرح وغيرها وتقام خلال فترة الأجازة الصيفية من كل عام .

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