بالصور.. زيارة مفاجئة لوزير البترول لمحافظة الفيوم

استقبل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم صباح اليوم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق له في زيارة مفاجئة للوقوف علي توفير الموارد البترولية للمستودعات للمحطات الوقود بالمحافظة وبحث احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعي وتأتي هذه الزيارة ضمن جولاته على مستودعات المنتجات البترولية بمحافظات الصعيد والتي بدأت بالفيوم.

وصرح الوزير أنه اليوم بصدد زيارة عدد من محافظات الوجه القبلي ومنها الفيوم، بني سويف، المنيا، وأسيوط وأسوان لبحث احتياجات كل محافظة والعمل على توفير الكميات المطلوبة من مشتقات المواد البترولية وتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بها.

وصرح أنه سيتم مد محافظة الفيوم بالمنتجات البترولية اللازمة خلال الأيام المقبلة لسد العجز واحتياجات من المشتقات البترولية وخاصة بنزين 80 والسولار، مضيفًا بوجود كميات كبيرة من الأسفلت متاحة لعمليات رصف الطرق اللازمة في المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم أنه سيتم البحث مع إدارة الطرق والكباري لحصر الطرق التي تحتاج للأسفلت من أجل عمليات الرصف وإبلاغها للوزارة في لقاءه مع لجنة منها الأسبوع المقبل، كما أضاف أن اجراءات عمليات التأمين اللازمة لعربات المواد البترولية قد تم اتخاذها بمشاركة مديرية الأمن لاستقبالها خلال الأيام المقبلة.