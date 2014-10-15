بالصور… اجتماع للجمعية العمومية لنادى العاملين بالجامعات المصرية بالفيوم



> عقدت الجمعية العمومية لنادى العاملين بالجامعات المصرية اجتماعها الأول بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم بمناسبة تأسيس أول فرع لنادى العاملين بالجامعات المصرية المشهر برقم 5436 ، تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس الجامعة وصالح جمعه أمين عام الجامعة .

وعبر أمين عام الجامعة عن سعادته بإنشاء النادى ككيان رسمى وفجر مفاجأة تخصصيص الجامعة لوحدة سكنية كمقر إدارى لنادى العاملين بالجامعات المصرية فرع الفيوم مما يؤكد على أن جامعة الفيوم أسرة واحدة متماسكة .

وأكد محمد عزت عضو الجمعية العمومية بالفيوم على أن النادى حلم تحقق على أرض الواقع وهو إنشاء كيان رسمى لنادى العاملين بالجامعات المصرية يحقق مطالبهم وأهدافهم والخدمات التى يرجونها ، وأن هذا الكيان ليس وليد اللحظة بل نتيجة لكفاح العاملين بالجامعات المصرية منذ أكثر من ثلاث سنوات ، فالنادى سيتحدث باسم العاملين مع الجهات الرسمية بالدولة خاصة مع الاستقرار الذى تعيشه مصر كدولة قانون تتعامل مع كيانات رسمية وليس ائتلافات و روابط الكترونية .

وصرح بأن النادى سيعلن عن وثيقة تأمين تضم العاملين بجامعة الفيوم واإعلان عن المقر الإدارى بحى المشتل أمام الجامعة .

وفى كلمته، أكد عبد الناصر بكرى العضو المؤسس بالجمعية أنه على مرار سنوات لم تفلح الروابط والائتلافات الالكترونية على موقع الفيس بوك فى تحقيق مطالب العاملين بالجامعة فأصبحت الحاجة ماسة إلى إنشاء كيان رسمى يتحدث باسم العاملين وسيتولى النادى الملف المالى للعاملين الذى توقف بعد حل مجلس الشورى الذى اتخذ قرارات بالزام المالية والمجلس الأعلى للجامعات بتدبير مبلغ 2,4 مليار جنيه لصالح العاملين بالجامعات المصرية .

وصرح محمود حمدون نائب رئيس مجلس إدارة نادى العاملين بالجامعات المصرية المركزى أن النادى سيقدم خدمات مختلفة للعاملين منها خدمات إجتماعية وصحية وبيئية وفى مجال حقوق الانسان للمطالبة بحقوق العاملين .

الجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع نفاذ استمارات العضوية كمرحلة أولى والتى بلغت 500 نسخة الخاصة بإشتراك العاملين بالنادى.