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النيابة العامة : ضابطي الخدمة تركوا موقع الإنفجار قبل موقع الحادث بثواني

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النيابة العامة : ضابطي الخدمة تركوا موقع الإنفجار قبل موقع الحادث بثواني النيابة العامة : ضابطي الخدمة تركوا موقع الإنفجار قبل موقع الحادث بثواني

موقع انفجار محيط دار القضاء

أشارت معاينة نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة  إلى تكسير وتهشيم في بعض واجهات المحلات المقاربة لمكان الانفجار بمحيط دار القضاء العالي الذي وقع مساء أمس ، وأمرت النيابة بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطني والاستعلام عن الضباط المعينين لتأمين دار القضاء العالي تمهيدا للاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة.

وأوضحت النيابة أن القنبلة كانت مزروعة بحواجز حديدية لتمركز امني بالقرب من محطة مترو جمال عبد الناصر، وكان هناك اثنين من الضباط المعينين لخدمة بذلك التمركز، إلا انه قبل انفجار القنبلة بعدة ثواني تركا الضابطين مقر الخدمة، للترجل قليلا ، إلا انه بمجرد ابتعادهما عن مقر خدمتهم فوجئوا بصوت الانفجار الذي تسبب في إصابة 16 شخص من المارة الذين كانوا متواجدين بالصدفة بالقرب من مكان الحادث.

كشفت تحقيقات النيابة عن انه هناك أربعة مصابين في حالة خطرة، من بينهم سيدة حامل مصابة بالمخ، وطفلة صغيرة، وشابين آخرين بالعناية المركزة، حيث تم دخول قطع حديدية ومسامير من محتويات القنبلة إلى أجسادهم.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المصابين الذين أكدوا أنهم فوجئوا بوجود قوة انفجارية بمكان الحادث دفعتهم بعيدا وأسفرت عن إصاباتهم بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسد، وقال معظمهم إنهم تواجدوا بالمكان بغرض ركوب المترو.

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