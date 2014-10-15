استنفار أمني بالمطارات بعد حادث التفجير بمحيط “دار القضاء” أمس

كثفت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولى من الاجراءات الامنية بكافة مداخل ومخارج مبانى المطار والشركات التابعة لها ، وتم تشديد الاجراءات على السيارات القادمة الى المطار بتفتيشها والتأكد من هاوية ركابها، وتم تأمين كافة المبان والمنشأت ومواقف السيارات ، والاستعانة بالكلاب البوليسية ، للكشف على السيارات والمبانى خوفا من دس اى مفرقعات ، كما تم منع وقوف السيارات بجوار المبانى بمسافة لاتقل عن ٥٠ متر ، و تزويد كافة المداخل والبوابات باجهزة حديثة للكشف عن الاسلحة والمفرقعات ، عند مرور السيارة من بوابة الدخول ، كما تم نشر رجال المباحث فى كافة الصالات والداخل للمتابعة الامنية ، ووضع كمائن مرورية ثابتة ومتحركة خاصة عند المداخل والمخارج واباماكن الحيوية ، والتنسيق مع مديرية امن القاهرة فى تأمين طريق المطار , وذلك فى اطار الاستنفار الامنى لوزارة الداخلية عقب الحادث الارهابى بتفجير عبوة ناسفة داخل سيارة بجوار محطة احمد عرابى بالاسعاف .

وقام مدير أمن المطار بتفقد كافة المداخل والمخارج بسيارة خاصة لمتابعة الاجراءات الامنية ، على كافة المداخل والمنشأت الحيوية كالمراقبة الجوية والعمليات ووزارة الطيران المدنى ، واجراء اختبارات لاجهزة الكشف , واشار مصادر امنية بالمطار إلي انه رغم الاجراءات الامنية المكثفة ، يسمح بدخول المودعين والمستقبلين للصالات ، بعد المرور من البوابات المزودة باجهزة الكشف ، بخلاف المتابعة الامنية داخل الصالات ، ومرور الكلاب البوليسية فى توقيتات مختلفة داخل الصالات ، كما تم تشديد الحراسات بمهبط الطائرات واسوار المطار بأكملها ومتابعة الكاميرات بواسطة رجال الامن للاطمئنان على الحالة الامنية ، وتأمين كافة المبانى الحيوية والمنشأت وغرف العمليات ، كما تم تشكيل لجنة امنية من مختلف الجهات لمتابعة الحالة الامنية بالتنسيق بين الجهات الامنية ووزارة الطيران المدنى .

على جانب اخر اكد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات الي ان كافة المطارات الداخلية مؤمنة تماما ، سواء من العنصر البشرى والاجهزة الحديثة الخاصة بالتامين والاجهزة الخاصة بالكشف على الاسلحة والمفرقعات ، ومزودة بكاميرات على الاسوار وداخل كافة الصالات بخلاف مرور الركاب من اكثر من نقطة تفتيش.