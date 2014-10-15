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استنفار أمني بالمطارات بعد حادث التفجير بمحيط “دار القضاء” أمس

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استنفار أمني بالمطارات بعد حادث التفجير بمحيط “دار القضاء” أمس استنفار أمني بالمطارات بعد حادث التفجير بمحيط “دار القضاء” أمس

الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات

كثفت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولى من الاجراءات الامنية بكافة مداخل ومخارج مبانى المطار والشركات التابعة لها ، وتم تشديد الاجراءات على السيارات القادمة الى المطار بتفتيشها والتأكد من هاوية ركابها، وتم تأمين كافة المبان والمنشأت ومواقف السيارات ، والاستعانة بالكلاب البوليسية ، للكشف على السيارات والمبانى خوفا من دس اى مفرقعات ، كما تم منع وقوف السيارات بجوار المبانى بمسافة لاتقل عن ٥٠ متر ، و تزويد كافة المداخل والبوابات باجهزة حديثة للكشف عن الاسلحة والمفرقعات ، عند مرور السيارة من بوابة الدخول ، كما تم نشر رجال المباحث فى كافة الصالات والداخل للمتابعة الامنية ، ووضع كمائن مرورية ثابتة ومتحركة خاصة عند المداخل والمخارج واباماكن الحيوية ، والتنسيق مع مديرية امن القاهرة فى تأمين طريق المطار , وذلك فى اطار الاستنفار الامنى لوزارة الداخلية عقب الحادث الارهابى بتفجير عبوة ناسفة داخل سيارة بجوار محطة احمد عرابى بالاسعاف .

وقام مدير أمن المطار بتفقد كافة المداخل والمخارج بسيارة خاصة لمتابعة الاجراءات الامنية ، على كافة المداخل والمنشأت الحيوية كالمراقبة الجوية والعمليات ووزارة الطيران المدنى ، واجراء اختبارات لاجهزة الكشف , واشار مصادر امنية بالمطار إلي انه رغم الاجراءات الامنية المكثفة ، يسمح بدخول المودعين والمستقبلين للصالات ، بعد المرور من البوابات المزودة باجهزة الكشف ، بخلاف المتابعة الامنية داخل الصالات ، ومرور الكلاب البوليسية فى توقيتات مختلفة داخل الصالات ، كما تم تشديد الحراسات  بمهبط الطائرات واسوار المطار بأكملها ومتابعة الكاميرات بواسطة رجال الامن للاطمئنان على الحالة الامنية ، وتأمين كافة المبانى الحيوية والمنشأت وغرف العمليات ، كما تم تشكيل لجنة امنية من مختلف الجهات لمتابعة الحالة الامنية بالتنسيق بين الجهات الامنية ووزارة الطيران المدنى .

على جانب اخر اكد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة  المصرية للمطارات الي ان كافة المطارات الداخلية مؤمنة تماما ، سواء من العنصر البشرى  والاجهزة الحديثة الخاصة بالتامين  والاجهزة الخاصة بالكشف على الاسلحة والمفرقعات ، ومزودة بكاميرات على الاسوار وداخل كافة الصالات بخلاف مرور الركاب من اكثر من نقطة تفتيش.

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