أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تسمم ربة منزل و6 أطفال عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎

Google+ Print
تسمم ربة منزل و6 أطفال عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎ تسمم ربة منزل و6 أطفال عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎

صورة أرشيفية

أصيب 6 أطفال وربة منزل، من عائلة واحدة، بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم بناحية نجع الشيخ عطي بمركز سوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوصول كلا من  أمانى محمد فؤاد 32 سنة ربة منزل ، شهيناز ناصر السيد 13 سنة طالبة ، أحمد ناصر السيد 13 سنة طالب، عمرو ناصر السيد 5 سنوات ، أحمد أشرف جاب الله 7 سنوات طالب، أروى أشرف جاب الله 3 سنوات ، محمد أشرف جاب الله 4 سنوات، إلي مستشفي سوهاج العام مصابين بإعياء شديد وألم بالبطن وقىء مستمر ، ادعاء تناول طعام فاسد ، وجميعهم من عائلة واحدة ويقيمون بناحية نجع الشيخ عطى دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال ربة المنزل المصابة قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج ونفت الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3755 إدارى المركز، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا