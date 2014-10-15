تسمم ربة منزل و6 أطفال عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎

أصيب 6 أطفال وربة منزل، من عائلة واحدة، بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم بناحية نجع الشيخ عطي بمركز سوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوصول كلا من أمانى محمد فؤاد 32 سنة ربة منزل ، شهيناز ناصر السيد 13 سنة طالبة ، أحمد ناصر السيد 13 سنة طالب، عمرو ناصر السيد 5 سنوات ، أحمد أشرف جاب الله 7 سنوات طالب، أروى أشرف جاب الله 3 سنوات ، محمد أشرف جاب الله 4 سنوات، إلي مستشفي سوهاج العام مصابين بإعياء شديد وألم بالبطن وقىء مستمر ، ادعاء تناول طعام فاسد ، وجميعهم من عائلة واحدة ويقيمون بناحية نجع الشيخ عطى دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال ربة المنزل المصابة قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج ونفت الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3755 إدارى المركز، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.